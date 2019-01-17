В Тольятти Lada Priora наехала на лежавшего на дороге пешехода В среду, 16 января, в Автозаводском районе произошла смертельная авария. 33-летний водитель автомобиля Lada Priora ехал в 03:05 по трассе «Тольятти — Ягодное - Подстепки» со стороны Приморского бульвара. Он направлялся в Подстепки. На первом километре трассы, в районе дома …