2
56
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область заняла 18 место среди регионов России по качеству жизни за 2018 год, исследование опубликовало РИА Рейтинг. Годом ранее область занимала 20 место. Тройка лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Из 

18 февраля 2019, 12:42
Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

Грузовик сбил двоих школьников, один ребёнок погиб

В Самарской области в селе Малое Ибряйкино двоих детей сбил грузовик. Непосредственно перед ДТП мальчики катались с горки и попали на проезжую часть. В результате аварии 9-летний школьник скончался, у второго ребёнка 8 лет от роду диагностирован открытый перелом бедра.

Сейчас 

11 февраля 2019, 09:00
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:52
Выросла средняя зарплата в Самарской области

Выросла средняя зарплата в Самарской области

По итогам марта средняя зарплата в Самарской области выросла до 32 тысяч 258 рублей, сообщает Самарастат. Это на 12 % больше, чем в начале года. При этом среднедушевой доход в регионе составил почти 27 тысяч 700 рублей, что на 1,5 

28 мая 2018, 04:08
Плотность населения влияет на счастье людей

Плотность населения влияет на счастье людей

По мнению специалистов Ванкуверской школы экономики, чем выше плотность населения в городе, тем каждый человек несчастнее. В исследовании участвовали 400 тысяч респондентов.

В общей сложности, в  20% областей, где живут самые несчастные люди, плотность населения тоже была в восемь 
24 мая 2018, 10:05
Составлен статистический портрет женщины из Самары

Составлен статистический портрет женщины из Самары

В Самарской области составлен статистический портрет женщины – жительницы Самары. Исследование провели сотрудники Самарастата.

«Это целеустремленная женщина, которая не спешит «удачно выйти замуж», а стремится закончить учебу, получить специальность и 
7 марта 2018, 01:30
«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

«Упойная» статистика: Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

В Кировской и Ярославской областях отмечено наибольшее число смертей, связанных  с отравлениями спиртными напитками. За первые 8 месяцев текущего года в этих регионах зафиксировано более 16 таких случаев на 100 тысяч жителей, рассказывают "Известия" со ссылкой на исследование Росстата.
Третье 

16 октября 2017, 03:20
Эффект выходных: Ученые нашли связь между смертностью и днем госпитализации

Эффект выходных: Ученые нашли связь между смертностью и днем госпитализации

Исследователи нашли необычную связь между смертностью и днем доставления пациента в стационар. Анализ статистики австрийских медучреждений показал, что люди, которые были госпитализированы в выходные дни, уходят из жизни чаще тех, кто попадает в больницу в будни, рассказывает издание Critical Care.

7 сентября 2017, 03:13
Сколько весит население Земли?

Сколько весит население Земли?

Английские исследователи определили, сколько весит все население нашей планеты. Они также установили, как именно эта масса распределяется между полными и худыми.
По сведениям экспертов Лондонской школы гигиены, все население Земли весит порядка 287 млн тонн. При этом 15 млн. тонн 

29 мая 2017, 11:09
Сызрань вымирает?

Сызрань вымирает?

По итогам 2016 года численность населения Сызрани уменьшилась на 1300 человек и опустилась ниже психологической отметки в 175 тысяч жителей. Такие неутешительные данные приводятся в очередном отчете о социально-экономическом развитии города. Сейчас в Сызрани проживают 174 тысячи 23 человека. В 

25 мая 2017, 11:43
Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность населения Сызрани опустилась ниже уровня в 175 тысяч человек

Численность постоянного населения Сызрани по состоянию на 1 января 2017 года уменьшилась на 1304 человека и составила 174 023 человека.

Такие неутешительные данные приводятся в отчете о социально-экономическом развитии города. За 2016 год естественная убыль населения Сызрани составила 710 человек. В 

25 мая 2017, 08:12
Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

По данным экспертов, в 2015 году в России от связанных с курением причин ушли из жизни 280 тысяч человек. Наша страна оказалась в числе государств с самым большим количеством курильщиков, информирует The Lancet.
Согласно статистическим сведениям того периода, в РФ 

6 апреля 2017, 03:30
В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

В Самарской области опережающими темпами идет старение населения

Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных 

13 марта 2017, 06:25
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

По данным Самарастата стабильная убыль населения наблюдается в губернии с 1996 года. Тогда в регионе проживали 3 миллиона 306 тысяч человек. Сейчас - 3 миллиона 206 тысяч. В частности, на 80 тысяч сократилось число городских жителей.
Рождаемость не превышает смертность 

23 июня 2016, 02:36
В Европе впервые за 250 лет число мужчин превысило число женщин

В Европе впервые за 250 лет число мужчин превысило число женщин

Впервые за всю историю наблюдений, которая ведется с переписи 1749 года, мужчин в Швеции стало больше, чем женщин. Аналогичные явления зафиксированы в Норвегии, Дании, Германии и Великобритании. Это уникальное событие для западных стран, где женское население традиционно всегда превосходило мужское. 

31 мая 2016, 11:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх