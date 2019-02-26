Численность населения в Самарской области уменьшилась почти на 10 тысяч человек, говорится в отчете Самарастата. В регионе в прошлом году родились 33 тысячи человек, умерли - около 43-х. Количество родившихся по сравнению с 2017-м сократилось на 1,5 тысячи, или на 4,5 процента. По предварительной оценке, по состоянию на 1 января численность постоянного населения Самарской области составляла 3 млн 184 тысячи человек. Как отмечается в документе, естественная убыль населения наблюдалась на большинстве территорий региона, а естественный прирост - только в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары, а также в Большечерниговском и Волжском муниципалитетах - в том числе в поселках Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика. Сразу на 15 процентов в области уменьшилось число зарегистрированных браков. Зато количество разводов осталось на прежнем уровне. В структуре смертности почти 45 процентов приходится на болезни системы кровообращения, от онкологии умерли 14 процентов жителей. Из-за внешних причин - несчастных случаев, отравлений и травм - 9.
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