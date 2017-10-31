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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 октября 2017г 
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После открытия памятника почетному гражданину Самары и культовому советскому режиссеру Эльдару Рязанову временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров встретился с его вдовой — Эммой Абайдуллиной. На встрече обсудили открытие музея Рязанова в областной столице. Абайдуллина рассказала, что сейчас подбираются фотографии, 

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Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров в здании правительства проводит расширенное заседание

Дмитрий Азаров собрал ведущих бизнесменов, руководителей промышленных предприятий, руководителей муниципалитетов в здании правительства на расширенное заседание.
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В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок

Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не 
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Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, 
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Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

С 1 февраля льготники Самарской области смогут совершать не более 50 поездок в месяц по социальным картам. Решение регионального правительства вызвало волну недовольства в социальных сетях. Петицию против отмены в губернии безлимитных проездных на сайте change.org подписали уже более 1500 

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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
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