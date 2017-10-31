Как подчеркнул во вступительном слове врио губернатора Дмитрий Азаров, в последний раз в подобном формате, когда важнейшие вопросы обсуждались с общественностью, оно проходило 9 лет назад. Таким образом, с одной стороны, происходит возврат к традициям, с другой - это прямое …