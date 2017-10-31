Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий Азаров поручил контролировать предоставление субсидий компаниям-перевозчикам за бесплатный проезд муниципалитетами.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области:
- Мы меняем порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям, во-первых включаем сами муниципалитеты в порядок предоставления субсидий. Поскольку до этого компенсация шла непосредственно перевозчикам. И в этом смысле ни контроля, ни ответственности в муниципальных образованиях не было, что неправильно. Что, возможно, и приводило к злоупотреблениям.
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