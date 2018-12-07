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Материалы по теме:

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника 
7 декабря 2018, 04:01
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

В четверг, 6 декабря, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 20:20 24-летний водитель ехал по улице Диагональной в направлении Кунеевской на своем ВАЗ 2111. В какой-то момент он сбил пешехода — 48-летнего мужчину, который шел по левому краю проезжей 
7 декабря 2018, 03:19
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.

«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета 

3 декабря 2018, 01:20
В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с 

25 сентября 2018, 12:30
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов 

29 июня 2018, 02:44
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