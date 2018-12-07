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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
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7 декабря 2018, 04:01
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Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти
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7 декабря 2018, 03:19
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег
В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.
«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета …
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3 декабря 2018, 01:20
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В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц
В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с …
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25 сентября 2018, 12:30
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«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре
ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».
Судя по всему, водитель легковушки попытался …
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10 июля 2018, 02:57
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Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
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29 июня 2018, 02:44