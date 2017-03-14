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Материалы по теме:

Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза

Прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза

По итогам 2016 года чистая прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза - с 70 до 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. При этом выручка перевозчика в прошлом году составила 427 млн 

15 февраля 2017, 03:46
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса

Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса

Его прибыль за январь - октябрь увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2015-го и составила 714 млрд рублей. И хотя при этом размер активов продолжал снижаться, процесс все же сопровождался позитивными структурными сдвигами.
Улучшалось качество кредитного портфеля, 

1 декабря 2016, 01:59
Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

По объемам вкладов физлиц лидирует "АктивКапитал банк", на его счетах лежит 20 миллиардов 775 миллионов рублей, на второй строчке "Газбанк" с показателем 17 миллиардов 825 миллионов, на третьей - "Кошелев-Банк", с цифрой 11 миллиардов 608 миллионов рублей.
Самый большой кредитный 

17 ноября 2016, 05:07
Алексей Леушкин досрочно собирает акционеров

Алексей Леушкин досрочно собирает акционеров "Гидроавтоматики"

Собрание акционеров ОАО "Гидроавтоматика" состоится 12 декабря текущего года. Такое решение принял совет директоров предприятия по требованию одного из основных держателей ценных бумаг Алексея Леушкина. На повестку дня он поставил вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета. Не исключено, что это 

4 октября 2016, 03:36
Холдинг

Холдинг "Технодинамика" продаст блок-пакеты "Агрегата" и "Гидроавтоматики" за 249 млн рублей

Холдинг "Технодинамика", входящий в госкорпорацию "Ростех", собирается продать блок-пакеты принадлежащих ему акций самарских предприятий - ОАО "Агрегат" и ОАО "Гидроавтоматика". Стартовая цена обоих пакетов - 249 миллионов рублей.
Сейчас "Технодинамике" принадлежит 25,01% от уставного капитала "Агрегата" и 25,5% - "Гидроавтоматики". 

2 сентября 2016, 12:55
ОАО

ОАО "Гидроавтоматика" увеличило выручку, но уменьшило прибыль

ОАО "Гидроавтоматика" подвело итоги работы за 9 месяцев. Как следует из официальной отчетности предприятия, за этот период его выручка составила 857 миллионов рублей, что на 83 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2014-го. В то же время чистая прибыль 
11 ноября 2015, 03:59
Танк

Танк "Армата" может получить самарские комплектующие

Сегодня, 21 августа, об этом сообщил гендиректор ОАО "Гидромавтоматика" Александр Воронков. Самарский завод сотрудничал с нижнетагильским "Уралвагонзаводом" при производстве опытной серии танков нового поколения "Армата". Рабочие 63-го региона делали агрегаты управления.

Напомним, новинка оборонной промышленности была продемонстрирована в Москве 
21 августа 2015, 06:28
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