ОАО "Гидроавтоматика" подвело итоги работы за 9 месяцев. Как следует из официальной отчетности предприятия, за этот период его выручка составила 857 миллионов рублей, что на 83 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2014-го. В то же время чистая прибыль …