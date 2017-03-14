Чистая прибыль АО «Гидроавтоматика» в 2016 году увеличилась в 3 раза - с 50 до 162 миллионов рублей по сравнению с 2015-м. Об этом сообщается в официальной отчетности предприятия. Выручка выросла до 1 миллиарда 338 миллионов рублей. Это почти на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Напомню, в сентябре 2016-го на продажу были выставлены принадлежащие госкорпорации «Ростех» через холдинг «Технодинамика» пакеты акций «Гидроавтоматики» и завода «Агрегат» - 25.5 и 25% соответственно. Суммарная стоимость ценных бумаг составила 249 миллионов рублей. Их реализация проводилась в рамках программы реализации непрофильных активов. По мнению государственного акционера, у самарских предприятий нет никаких уникальных для корпорации компетенций. Акции аккумулировал один из бенефециаров «Гидроавтоматики» - Алексей Леушкин. Сейчас ему принадлежит около 47% уставного капитала предприятия.
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