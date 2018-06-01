В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата Калашникова, пистолеты-пулеметы «Скорпион» и «Волк», карабины «Вепрь» и «Сайга МК», револьвер, пистолеты ПМ, «Байкал» и ИЖ, переделанный в боевой, гранату РГД-5, две тротиловые шашки по 200 граммов и две дымовые, детонаторы, и сотни патронов. По данным силовиков, схрон был организован подозреваемым вместе с лидером ОПС «Законовские», умершим в 2016 году.
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