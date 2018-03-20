В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, которые расположены в Дагестане, Московской, Кемеровской и Тюменской областях. В целом нарушений было немного, но некоторые из них оказались подготовленными провокациями.
В Самарской губернии самая высокая явка на выборах президента России была зафиксирована в Хворостянском районе - более 98% . А самая низкая - в Кировском районе Самары - чуть больше 57%. Средняя явка по региону - 66, 91%.
Перед тем как подписать протокол об итогах выборов в Самарской губернии, облизбирком собрался на совещание. Член комиссии от КПРФ Николай Рогожин рассказал о нарушениях, которые, по его данным, все-таки были зафиксированы в ходе голосования. Говорил о присутствии на участках посторонних лиц, предположил , что кое-где могли быть вбросы бюллетеней
Николай Рогожин, Член избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса:
- В день голосования поступали жалобы граждан о принуждении к участию в выборах со стороны работодателей. Например, ПАО АвтоВАЗ, Новокуйбышевский ЖБИ, ЗАО «Самараагропромпереработка» и другие.
Впрочем, не смотря на это итоговый протокол был продписан.
Вадим Михеев, председатель избирательной комиссии Самарской области:
- Мы ни одного факта не оставим без внимания. Будем разбираться, не смотря на подпись итогового протокола. Поскольку то, что озвучено оно не повлияло на основное волеизъявление граждан.
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