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«Русское Радио» - радио большой страны!

«Русское Радио» - радио большой страны!

Сегодня по всей России стартовала масштабная имиджевая рекламная кампания самой популярной русскоязычной радиостанции 
20 марта 2018, 07:00
Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель 

19 марта 2018, 06:07
Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.

«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33
Выборы президента России завершились в Самарской области

Выборы президента России завершились в Самарской области

В Самарской области завершились выборы президента России. Ровно в 20:00 закрылись все избирательные участки, и там начался процесс подведения итогов народного волеизъявления.

По данным на 18:00 свои голоса на прошедших выборах отдали 60,09% избирателей. Это 1,46 млн. человек.  Более свежие цифры 

18 марта 2018, 08:25
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