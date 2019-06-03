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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь 
30 мая 2019, 11:53
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
Самарец обкрадывал своего тестя и представлялся сотрудником ФСБ

Самарец обкрадывал своего тестя и представлялся сотрудником ФСБ

Самарский суд рассмотрел дело 30-летнего мужчины, которого обвиняли в 17 эпизодах мошенничества. По информации прокуратуры Самарской области, он жил с гражданской женой, ее отцом и общей дочкой. С 2013 года он представлялся сотрудником ФСБ. По версии следствия, с января 2017 
30 мая 2019, 09:27
В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника

В Самарской области осужденный, который находится в исправительной колонии №13, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в даче взятки. По версии следствия, 24 апреля этот человек через посредника передал 11 тысяч рублей сотруднику колонии за передачу телефона и 
29 мая 2019, 03:23
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции во время рейда на акватории Волги задержали двух мужчин 27 и 26 лет. По данным правоохранителей, эти люди использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период - с 20 апреля по 10 
28 мая 2019, 04:01
В Тольятти у парней из Тамбовской области нашли 300 граммов «синтетики»

В Тольятти у парней из Тамбовской области нашли 300 граммов «синтетики»

В Тольятти возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества, продолжается расследование. Вечером 10 мая правоохранители остановили «Приору», водитель и пассажир которой, заметив силовиков, начали заметно нервничать. Полицейские 
15 мая 2019, 11:43
В Самаре полицейский отказался от взятки в 400 тысяч рублей

В Самаре полицейский отказался от взятки в 400 тысяч рублей

В столице 63-го региона завели уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его подозревают в даче взятки полицейскому. По версии следствия, 14 февраля подозреваемый в здании отдела полиции передал силовику 400 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности 
25 апреля 2019, 02:11
В Самарской области драгдилер «отмыл» 4 млн рублей

В Самарской области драгдилер «отмыл» 4 млн рублей

В Самарской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он заключен под стражу.
24 апреля 2019, 10:17
Тольяттинец, который выращивал коноплю в гараже, сядет на 9 лет

Тольяттинец, который выращивал коноплю в гараже, сядет на 9 лет

Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении 50-летнего мужчины, которого обвиняли в незаконном производстве и сбыте наркотического вещества, а также в выращивании растений, содержащих наркотические вещества. По версии следствия, осенью 2016 года осужденный в составе группы незаконно культивировал наркосодержащие растения. 
22 апреля 2019, 10:57
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