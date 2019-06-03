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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков
В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью …
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30 мая 2019, 02:44
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Тольяттинка прописала в своей квартире 15 мигрантов
Жительницу Автограда подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. По данным регионального Главка полиции, 31-летняя женщина за деньги зарегистрировала в своей квартире 15 мужчин, которые прибыли в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом предприимчивая дама предоставлять им свою жилплощадь …
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30 мая 2019, 11:53
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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Самарец обкрадывал своего тестя и представлялся сотрудником ФСБ
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30 мая 2019, 09:27
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В Самарской области осужденный пытался подкупить охранника
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29 мая 2019, 03:23
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самарской области поймали подводных охотников
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28 мая 2019, 04:01
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В Тольятти у парней из Тамбовской области нашли 300 граммов «синтетики»
В Тольятти возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества, продолжается расследование. Вечером 10 мая правоохранители остановили «Приору», водитель и пассажир которой, заметив силовиков, начали заметно нервничать. Полицейские …
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15 мая 2019, 11:43
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В Самаре полицейский отказался от взятки в 400 тысяч рублей
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25 апреля 2019, 02:11
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В Самарской области драгдилер «отмыл» 4 млн рублей
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24 апреля 2019, 10:17
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Тольяттинец, который выращивал коноплю в гараже, сядет на 9 лет
Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении 50-летнего мужчины, которого обвиняли в незаконном производстве и сбыте наркотического вещества, а также в выращивании растений, содержащих наркотические вещества. По версии следствия, осенью 2016 года осужденный в составе группы незаконно культивировал наркосодержащие растения. …
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22 апреля 2019, 10:57
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