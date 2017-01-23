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Бункер S

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Адвокат создателя холдинга

Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", 

23 января 2017, 05:44
Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Судья приняла неожиданное решение о проведении процесса в закрытом режиме, во избежание разглашения банковской тайны. До этого во всех инстанциях на заседаниях разрешали присутствовать всем желающим. Напомним, по версии следствия, в марте 2012-ого года Екатерина из ревности подмешала мужу в 

20 января 2017, 10:08
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

СК возбудил дело после вооруженного нападения на инкассаторов в Химках

В ночь на 20 января произошло вооруженное ограбление в подмосковных Химках. Злоумышленники совершили нападение на инкассаторов близ большого торгового центра, находящегося на Ленинградском шоссе. В итоге один из инкассаторов погиб, по предварительной информации, от огнестрельного ранения в голову.
Налетчики смогли 

20 января 2017, 01:19
Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарское издание «Парк Гагарина» обратилось в Европейский суд по правам человека с жалобой на Минюст России, который включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. Издательство никогда не получало ни копейки из-за рубежа, заявил главный редактор ресурса Сергей Курт-Аджиев.
20 января 2017, 12:00
В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

Перевоспитание преступников трудом в России введено с 1 января 2017 года. Исправительный центр открыт при ИК-10 в поселке Волжский. Приговоренные к принудительным работам мужчины будут жить по четыре человека в комнате, женщины - по два человека. В каждой комнате есть 

19 января 2017, 04:58
Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку

Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку

Волжский районный суд вынес приговор уроженцам Армении Роману Амояну и Рустаму Шамояну за производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции. Их осудили на 1 год и 1 месяц и назначили штраф - по 300 тысяч рублей. Фигуранты дела ранее не 

19 января 2017, 03:35
Бывшему директору завода

Бывшему директору завода "Авиаагрегат" сократили срок наказания в 2 раза

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор совладельцу и бывшему директору завода "Авиаагрегат" Геннадию Кулакову. Напомним, в ноябре 2015 года его приговорили к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление служебными полномочиями.
Согласно материалам дела, в 2008 

19 января 2017, 03:27
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

12-летнюю школьницу похитили днем 17 января возле жилого дома. При этом девочка не растерялась, смогла послать сообщение матери, а также недолго поговорить с ней по телефону и рассказать о случившемся.
18 января 2017, 12:07
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического 

18 января 2017, 09:46
Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти 

17 января 2017, 05:53
Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

Самарец получил 9 лет строгого режима за порнографию с участием детей

39-летний житель Самары признан виновным в использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Согласно материалам уголовного дела, мужчина проводил съемку у себя дома. В деле фигурирует 13 детей. По решению суда, самарец 9 лет проведет в колонии строгого режима, сообщили в 

12 января 2017, 04:19
В подмосковной Балашихе полиция задержала полсотни членов этнической ОПГ

В подмосковной Балашихе полиция задержала полсотни членов этнической ОПГ

27 из них оказали активное сопротивление сотрудникам полиции.
2 сентября 2016, 02:12
В Киеве задержали члена самарской ОПГ

В Киеве задержали члена самарской ОПГ

В Киеве задержали 46-летнего Сергея Носкова по кличке Косой. На его счету, по версии следствия, четыре разбойных нападения и два заказных убийства на территории Самарской области. В частности, речь идет о нападении на сотрудников УВО в торговом центре "Мир Кожи" 
11 апреля 2016, 06:39
В Уфе под суд пойдет банда, отрубившая жертве часть ноги

В Уфе под суд пойдет банда, отрубившая жертве часть ноги

В башкирской столице преде служителями Фемиды предстанут члены ОПГ, один из которых отрубил мужчине стопу мачете. Всего подсудимых пятеро. Члены группировки обвиняются сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Согласно существующей версии, о которой рассказали региональные СМИ, суть дела состоит в 
8 апреля 2016, 09:14
В Самарской области пойдет под суд организатор банды вооруженных разбойников

В Самарской области пойдет под суд организатор банды вооруженных разбойников

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Самары, ранее неоднократно судимого за особо тяжкие преступления. На этот раз подозревают в бандитизме, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

По версии следователей, в декабре 2014 года подозреваемый, незадолго до того 
31 марта 2016, 10:56
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