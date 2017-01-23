16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко - член тольяттинской ОПГ Неверова. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
По версии следствия, многодетный отец Алексей Скрипниченко в 2004-ом году убил другого участника преступной группы Константина Скурихина. В этом же году вместе с соучастниками застрелил директора самарского завода имени Тарасова Олега Новикова. За исполнение заказа получил 6 тысяч долларов. При этом погиб проходивший мимо проходной грузчик.
Согласно материалам дела, мужчину обвиняли и в покушениях на директора ЗАО «Металлоцентр «Арлан-Лада» Андрея Худышева в 2006-ом году и на соучредителя компании «Аритэкс» Булата Мотигуллина в 2008-ом.
Лидер ОПГ Сергей Неверов сейчас находится в международном розыске, его ищет Интерпол.
Показания на Скрипниченко дал его подельник, уже осужденный Сергей Агеев. Он предпочел признать свою вину полностью, что спасло от пожизненного заключения.
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