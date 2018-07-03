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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды

Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе 45-тысячнике в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира Бразильцы и команда Мексики.

Победа России в матче 1/8 финала 

3 июля 2018, 06:01
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре

2 июля на стадионе «Самара Арена» прошел матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Бразилии. Победу в нем одержала южноамериканская команда со счетом 2:0. За игрой наблюдали почти 42 тысячи человек.

В качестве зрителя на самарском стадионе 

3 июля 2018, 01:22
Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, 

3 июля 2018, 10:27
Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».

Документ подписали Первый вице-президент 

3 июля 2018, 10:00
С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

До конца этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартуют три российских ракеты «Союз-СТ». На 6 октября предварительно назначен старт «Союза» с европейским метеоспутником MetОp-С на борту, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источники. В ноябре на 
26 июня 2018, 11:52
Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления

Главной темой расширенного заседания 
8 июня 2018, 02:27
В блогах: «В условиях санкционного давления»

В блогах: «В условиях санкционного давления»

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что в Москве прошло совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига оборонных предприятий». «Подвели итоги, обсудили работу в 
8 июня 2018, 10:31
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