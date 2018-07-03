ЧМ-2018 по футболу даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области. В этом уверены как губернские власти, так и герой России, летчик-космонавт, посол Самары, как города-организатора ЧМ-2018, Олег Кононенко. Среди основных предприятий, которые должны выступить драйверами, входящие в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России» - самарские «Кузнецов», РКЦ «Прогресс», сызранский «Тяжмаш», изготовивший всю стартовую платформу космодрома «Восточный». Ему же теперь поручен и второй этап, возведение нового поколения стартовых площадок. Также велик вклад и ведущих вузов 63-го региона.
«Действующие программы, которые позволяют заглянуть вперед, в том числе быть соисполнителем тяжелой ракеты, поэтому лидирующие позиции которые удерживают предприятия нашей Самары, они говорят что мы надежно находимся в линейки лидеров РФ по космическим программам», - отметил зам. министра промышленности и технология Самарской области Олег Жадаев.
«Вообще мероприятия такого рода сближают людей и простые люди они начинают на таком бытовом уровне, более здраво понимать друг друга чувствовать друг друга и это конечно очень здорово», - заявил Олег Кононенко.
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