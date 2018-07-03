Президент FIFA похвалил организацию игр ЧМ-2018 в Самаре 2 июля на стадионе «Самара Арена» прошел матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Бразилии. Победу в нем одержала южноамериканская команда со счетом 2:0. За игрой наблюдали почти 42 тысячи человек. В качестве зрителя на самарском стадионе …