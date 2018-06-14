В Самаре 14 июня открыли фан-зону. Сегодня – открытие ЧМ-2018. В 19:00 прозвучит стартовый свисток первого матча: Россия - Саудовская Аравия. В Самаре первый поединок пройдет 17 июня, а всего вплоть до 7 июля в столице 63-го региона будут сыграны шесть матчей. Транспортные ограничения в историческом центре начали действовать с утра четверга. Горожанам, проживающим в границах этой зоны, необходимо получить специальные разрешения на проезд в районной администрации, причем сейчас срок продлили вплоть до завершения ЧМ-2018. Улица Куйбышева стала пешеходной на участке от Венцека до Красноармейской, Красноармейская - от Самарской до Куйбышева, а Молодогвардейская - от Льва Толстого до Маяковского. На ряде других оставят право движения только общественному транспорту. На каждом перекрестке дежурит пара патрульных. Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре
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14 июня 2018, 04:39
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.
Российский …
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14 июня 2018, 03:05
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Как Самара встречает ЧМ-2018
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14 июня 2018, 01:12
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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31 мая 2018, 01:37
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Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
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29 мая 2018, 05:19
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Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов
Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.
Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на …
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28 мая 2018, 03:30