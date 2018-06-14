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Материалы по теме:

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018

Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.

Российский 
14 июня 2018, 03:05
Как Самара встречает ЧМ-2018

Как Самара встречает ЧМ-2018

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
14 июня 2018, 01:12
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. 

29 мая 2018, 05:19
Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.

Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на 
28 мая 2018, 03:30
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