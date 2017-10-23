В России ЧМ по футболу 2018 года защитят от спекулянтов. В преддверии домашнего турнира Министерство спорта РФ подготовил поправки в административный Кодекс, устанавливающие штрафы за незаконную продажу билетов. Согласно документу, организации будут наказывать на сумму от 500 000 до 1 000 000 рублей либо приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток. С физлиц будут взыскивать до 50 000 рублей. Такие санкции «установлены исходя из стоимости незаконно реализованных билетов на матчи предыдущих чемпионатов мира по футболу», говорится в пояснительной записке. Напомним, продажа билетов сейчас уже ведется на официальном портале ФИФА. Минимальная цена на матчи группового этапа для россиян составит 1280 рублей, самым дорогим станет финал - 66 000 рублей.
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В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр
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19 октября 2017, 12:11
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На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта
Пункт досмотра грузового транспорта, который будет работать в Самаре во время ЧМ-2018, разместят на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе. Площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Территорию заасфальтируют и благоустроят, там оборудуют систему освещения. Установкой специального оборудования займется …
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18 октября 2017, 01:57
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В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который …
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18 октября 2017, 11:46
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В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца
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Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К …
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18 октября 2017, 10:43
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В Самаре работает комиссия ФИФА
Сегодня в Самаре работает комиссия Международной федерации футбола, которая состоит в общей сложности из 150 человек. Это эксперты в сферах строительства, спорта, безопасности, логистики, транспорта, гостиничной сферы и так далее. Все утро четверга они провели на строительной площадке стадиона "Самара …
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28 сентября 2017, 11:56
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На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках
В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения …
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13 марта 2017, 02:26
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Эксперты выразили удовлетворение состоянием полей на площадках ЧМ-2018
Международная федерация футбола выразила удовлетворение состоянием полей на перспективных площадках чемпионата мира 2018 года (ЧМ-2018). Совместная инспекция по городам-организаторам с участием специалистов Института по исследованию спортивных покрытий, ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" прошла с 18 по 28 сентября, сообщает сайт футбольного …
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6 октября 2016, 05:32
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В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта
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Чиновники ведомства изменили объем финансирования госзадания для министерства, но при этом сам документ не откорректировали. Это давало им …
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21 июля 2016, 09:57
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Появилось расписание матчей ЧМ-2018 в Самаре
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13 июля 2016, 10:19
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В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника
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3 августа 2015, 01:35
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Самарский рапирист выиграл «Новогодний турнир» в Казани
Кирилл Бородачев стал победителем «Новогоднего турнира» по фехтованию, который прошел в Казани. В турнире приняли участие около 600 спортсменов 1998-2001 годов рождения. Самарец стал лучшим среди рапиристов. В финале Бородачев одолел фехтовальщика от Московской области Григория Семенюка со счетом 15:10 …
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14 января 2015, 04:06
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Самарский рапирист стал победителем международного турнира
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10 сентября 2014, 02:02