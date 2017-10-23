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Материалы по теме:

В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

На базе самарской станции скорой медицинской помощи к ЧМ-2018 будет создан единый диспетчерский центр, сообщила пресс-служба регионального правительства. Новый центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Для обеспечения бесперебойной работы экстренной службы будут использовать 

19 октября 2017, 12:11
На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта

Пункт досмотра грузового транспорта, который будет работать в Самаре во время ЧМ-2018, разместят на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе. Площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. Территорию заасфальтируют и благоустроят, там оборудуют систему освещения. Установкой специального оборудования займется 

18 октября 2017, 01:57
На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров

На площади Куйбышева установят экран площадью до 160 квадратных метров

В Самаре ведется подготовка развлекательной программы во время ЧМ-2018. Фан-зона на площади Куйбышева, где сейчас завершается реконструкция, будет самой большой по площади среди всех городов-организаторов ЧМ-2018. Сейчас в Китае ищут завод, способный собрать экран площадью до 160 квадратных метров, который 

18 октября 2017, 11:46
В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К 

18 октября 2017, 10:43
В Самаре работает комиссия ФИФА

В Самаре работает комиссия ФИФА

Сегодня в Самаре работает комиссия Международной федерации футбола, которая состоит в общей сложности из 150 человек. Это эксперты в сферах строительства, спорта, безопасности, логистики, транспорта, гостиничной сферы и так далее. Все утро четверга они провели на  строительной площадке стадиона "Самара 

28 сентября 2017, 11:56
На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения 

13 марта 2017, 02:26
Эксперты выразили удовлетворение состоянием полей на площадках ЧМ-2018

Эксперты выразили удовлетворение состоянием полей на площадках ЧМ-2018

Международная федерация футбола выразила удовлетворение состоянием полей на перспективных площадках чемпионата мира 2018 года (ЧМ-2018). Совместная инспекция по городам-организаторам с участием специалистов Института по исследованию спортивных покрытий, ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" прошла с 18 по 28 сентября, сообщает сайт футбольного 

6 октября 2016, 05:32
В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта

В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта

Госфинконтроль усомнился в качестве работы одного из подразделений областного министерства спорта. Речь идет об управлении, отвечающем за финансовое обеспечение, контроль и бюджетное планирование.

Чиновники ведомства изменили объем финансирования госзадания для министерства, но при этом сам документ не откорректировали. Это давало им 

21 июля 2016, 09:57
Появилось расписание матчей ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание матчей ЧМ-2018 в Самаре

ФИФА утвердила расписание матчей ЧМ-2018 по футболу, которые пройдут в Самаре. Всего столица 63-го региона примет шесть игр.

Групповой этап:

- 17 июня, 15:00
Е3 — Е4

- 21 июня, 18:00
С4 — С2

-  25 
13 июля 2016, 10:19
В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника

В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника

Спортивный праздник в честь Дня физкультурника откроется в Самаре в субботу, 8 августа, на набережной Волги в районе Чкаловского спуска. В течение дня в городе состоится несколько турниров: «Оранжевый мяч – 2015» (уличный баскетбол), «Лето с футбольным мячом» (финал самарского 
3 августа 2015, 01:35
Самарский рапирист выиграл «Новогодний турнир» в Казани

Самарский рапирист выиграл «Новогодний турнир» в Казани

Кирилл Бородачев стал победителем «Новогоднего турнира» по фехтованию, который прошел в Казани. В турнире приняли участие около 600 спортсменов 1998-2001 годов рождения. Самарец стал лучшим среди рапиристов. В финале Бородачев одолел фехтовальщика от Московской области Григория Семенюка со счетом 15:10 

14 января 2015, 04:06
Самарский рапирист стал победителем международного турнира

Самарский рапирист стал победителем международного турнира

Самарец Кирилл Бородачев выиграл международный турнир по фехтованию «Аничков дворец», который прошел в Санкт-Петербурге со 2 по 9 сентября. Всего на соревнованиях выступили около 600 спортсменов.
 
Бородачев одержал победу на предварительном этапе в 6 поединках турнира рапиристов, а в 

10 сентября 2014, 02:02
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