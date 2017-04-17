История Самарского дома печати подошла к концу Банкротство «Самарского дома печати», начавшееся еще в 2009 году, может завершиться через месяц, говорится в сообщении на сайте областного арбитража. Такое решение принято для исполнения всех необходимых ликвидационных процедур. С соответствующим ходатайством в суд обратился конкурсный управляющий организации. В материалах …