Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
Стоит отметить, что подобные заявления зачастую используются для того, чтобы ускорить возвращение задолженности, если этого не удается добиться другим путем. В последний раз с требованием признать СПЗ банкротом в 2015 году в суд обращалось ООО "Мечел сервис", которому завод задолжал 39 миллионов рублей. Позже, после урегулирования претензий, иск был отозван. Напомним, "Самарский подшипниковый завод" считается аффилированным предпринимателю Александру Швидаку.
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