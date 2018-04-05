В Самаре в четверг, 5 апреля, на Волге загорелся нефтеналивной танкер. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории судоремонтного завода на улице Белорусской в Куйбышевском районе примерно в 12:30. Возгорание произошло в двухэтажной рубке. Судно готовили к утилизации и распиливали на металлолом. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, общая площадь танкера – 2500 квадратных метров. Пожары был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС. К месту ЧП, по уточненным данным направили семь пожарных расчетов. В тушении участвовали 38 человек. Работы продолжались примерно два часа. Пожар ликвидирован. Никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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