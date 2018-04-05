Уникальное событие для Самарской области. Теперь и наш регион может гордиться не только авиакосмическим и автомобильным кластером - впервые в истории губернии предприятие, которое до этого занималось исключительно ремонтом судов, построило новый современный танкер.

В советское время у наших танкеров не …