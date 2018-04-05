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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

Танкер «Волгонефть» горит на судоремонтном заводе в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, произошел пожар на Волге – на территории судоремонтного завода на улице Белорусской загорелся танкер «Волгонефть». Сообщение о ЧП поступило пожарным в 12:41, рассказали в МЧС. Огонь охватил 300 квадратных метров, площадь самого судна – 
5 апреля 2018, 02:18
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

Сотрудник Росгвардии спас человека на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудник Росгвардии в свободное от службы время спас человека на пожаре. ЧП случилось в селе Богатое на улице Чапаева. В это время росгвардеец, старший полицейский взвода полиции вневедомственной 
5 апреля 2018, 12:00
В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

4 апреля 2018, 09:48
Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Сегодня, 3 апреля, поздно вечером жителей центра Самары серьезно напугал хлопок и дым, который повалил из окна одной из многоэтажек на улице Ново-Садовой. На место ЧП были вызваны специалисты городских экстренных служб.
 
Как проинформировали в регуправлении МЧС, звонок на 
3 апреля 2018, 11:01
Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

27 марта в Сызрани произошло ЧП. Около 11:00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на путях в районе улицы Магистральной в одной из цистерн обнаружена утечка метанола.

На место были вызваны специалисты аварийно-спасательной службы города. Они оцепили 
28 марта 2018, 11:04
В Самаре спущен на воду танкер «Святой князь Владимир»

В Самаре спущен на воду танкер «Святой князь Владимир»

Уникальное событие для Самарской области. Теперь и наш регион может гордиться не только авиакосмическим и автомобильным кластером - впервые в истории губернии предприятие, которое до этого занималось исключительно ремонтом судов, построило новый современный танкер.

В советское время у наших танкеров не 

29 июля 2016, 10:47
В Самаре спустят на воду новый танкер

В Самаре спустят на воду новый танкер

Завтра, 28 июля на судостроительно-судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» на воду спустят новый танкер-продуктовоз «Святой Князь Владимир». Его строительство началось еще в 2011 году по заказу ООО «Волготранс». Это судно класса «река-море» по сути является глубокой реновацией танкеров типа «Волгонефть», хорошо 
27 июля 2016, 05:01
Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии

Неизвестные боевики захватили российских моряков в водах Нигерии

Нефтяной транспорт Leon Dias, на борту которого находились моряки из России, Грузии и Филиппин, был атакован и захвачен вооруженной бандитской группировкой у берегов Нигерии. Об этом, в частности, сообщило информационное агентство Associated Press, ссылаясь на Дирка Стеффана - директора датской 
4 февраля 2016, 04:51
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