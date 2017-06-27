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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу улица Куйбышева 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.  
Покупателям предложат 

27 июня 2017, 07:39
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокальной стоят трамваи

В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокальной стоят трамваи

Движение вагонов трамваев номер 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольский. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока не ясна. 

 
27 июня 2017, 06:36
Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке

Люлька с тоннами цемента раздавила «КамАЗ» на самарской стройке

Во вторник, 27 июня, на одной из самарских строек произошло ЧП. На грузовик «КамАЗ» упала люлька, с помощью которой поднимали цемент. В этот момент водитель как раз начал забираться в кабину. По словам строителей, повезло, что он не успел сесть 

27 июня 2017, 03:55
Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.

Предполагается, что над созданием сквера 

23 июня 2017, 10:41

"Виртуальные" самарские предприниматели задолжали в бюджет 5 миллиардов рублей

В Самарской губернии практически треть компаний малого бизнеса существует только на бумаге. Как рассказал в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» Глеб Рушковский, заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы по Самарской области, примерно 40 тысяч индивидуальных предпринимателей региона 

21 июня 2017, 06:57
В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

В Самаре салон автобуса № 67 залило кипятком: люди получили ожоги

Вчера, 9 июня, днем в Самаре на Московском шоссе в районе остановки "11-й микрорайон" в общественном транспорте произошло редкое ЧП. Как пишет Прогород, в автобусе 67-го маршрута случился взрыв, а затем салон начал заполняться кипятком.
 
- Увидели с 
10 июня 2017, 04:37
66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

Самарский Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила поведения на воде. По данным ГИМС, в 2016 году в губернии произошло 70 несчастных случаев на водоёмах. 66 из них закончились для купавшихся летальным исходом. 99% инцидентов произошло на диких пляжах. В 2017 году в 

6 июня 2017, 06:29
Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

В Самаре на стройплощадке на 23 километре Московского шоссе упал строительный кран. Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

По словам автора сообщения, инцидент произошел на территории микрорайона «Новая Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.
25 апреля 2017, 02:09
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Одна из самых грандиозных самарских строек сейчас идет под землей

Там, в рамках подготовки к мундиалю, сооружается новый канализационный коллектор протяженностью в 4 с половиной километра. Стоимость этого объекта 1 миллиард 700 миллионов рублей. Строительство новой ветки коллектора ведется на глубине 12 метров закрытым способом. Это сооружение призвано дополнить существующий 

1 декабря 2016, 04:51
В цеху АвтоВАЗа в бетономешалке погибла женщина

В цеху АвтоВАЗа в бетономешалке погибла женщина

Трагедия случилась на прошлой неделе в субботу. Светлана - сотрудница завода 1967 года рождения чистила смешивающий контейнер. Смерть наступила в результате человеческого фактора – по ошибке другой сотрудницы. Она случайно включила бетономешалку, где находилась женщина, вместо той, что уже была 
10 июля 2015, 03:42
Водитель «Опеля» пострадал в ДТП с бетономешалкой в Самаре

Водитель «Опеля» пострадал в ДТП с бетономешалкой в Самаре

В понедельник, 13 апреля, около семи часов вечера на ул. XX Партсъезда произошло ДТП с участием бетономешалки. На перекрестке с ул. Свободы «КамАЗ» протаранил легковой автомобиль Opel Astra, после чего иномарка врезалась в металлическое ограждение.

38-летнего водителя «Опеля» увезли 
14 апреля 2015, 12:52
Бетономешалка провалилась под асфальт в Воронеже

Бетономешалка провалилась под асфальт в Воронеже
24 октября 2014, 02:31
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