Жив остался, что называется, чудом. На улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой дом, с большой высоты рухнула люлька с цементным раствором. Рамиз Кадыров рассказывает, именно на его Камаз эти утром обрушалась люлька, которой поднимали наверх раствор. Она весила около двух тонн. Летела с высоты примерно 13-го этажа. В это время водитель бетономешалки собирался сесть в кабину. Говорит, если бы сделал это на несколько секунды быстрее, вряд ли бы остался жив. Машина сейчас выглядит так, словно в нее попал боевой снаряд.
У Рамиза повреждена рука и нога. Рентген пока не делал. Рядом с ним в тот момент находились еще несколько рабочих, которые тоже могли пострадать. Это ЧП произошло на улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой комплекс "Ракета". Генеральный подрядчик - строительная компания "Град". Заказчиком-застройщиком выступает ООО "Самарский проект". Представители фирм присутствию нашей съемочной группы на месте происшествия оказались не рады. С потерпевшей стороной строители разговаривали уже за закрытыми дверями. Кроме того, на место ЧП была вызвана полиция.
Владимир Борисович, представитель СК "Град"
- Обычный рядовой случай. Такое бывает на стройках. Компания "Град" касательство к этому имеет малое. Практически никакое. Здесь разговор идет о транспортной компании. Поразговариваем, конечно, с потерпевшим, что-нибудь порешаем.
Уже позже представители потерпевшей стороны сообщили нам, что строители пообещали выплатить компенсацию за поврежденную машину. Ну а в причинах этого ЧП теперь предстоит разобраться правоохранителям.
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