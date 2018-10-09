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Цены на нефть могут упасть?

Цены на нефть могут упасть?

Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за 

9 октября 2018, 12:50
Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Сегодня Совет директоров Центрального банка России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 7,5% годовых. Это должно стабилизировать российский рынок и отечественную валюту. Также мегарегулятор сообщил об усилении инфляционных рисков. Прогнозируется, что в 2019-ом годовая 
14 сентября 2018, 10:15
ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

ЦБ потребует взыскать убытки с экс-владельцев «Промсвязьбанка», «Бинбанка» и «Открытия»

Центробанк России заявил о намерении взыскать понесённые им убытки с бывших владельцев трех российских банков - «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Все они были отправлены на санацию в прошлом году. Иски подадут либо в конце этого, либо в начале 2019 года, 

14 июня 2018, 09:00
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что 

24 мая 2018, 02:18
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».

Напомним, 
2 февраля 2018, 04:45
Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в 
24 января 2018, 07:00
Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые предсказали отмену летних Олимпийских игр

Ученые из Университета Беркли считают, что уже через 70 лет большинство городов планеты не сможет принять Летние Олимпийские игры. Причиной этому станет глобальное потепление.
Эксперты оценили вероятность проведения Олимпийских состязаний в городах Северного полушария с населением более 600 тысяч человек, 

15 августа 2016, 04:59
ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает 
8 апреля 2016, 12:47
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