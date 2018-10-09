Ключевую ставку, исходя из которой определяются все возможные проценты по кредитам, снова могут понизить, но не раньше, чем через год - полтора. Центробанк считает, что это можно будет сделать в конце 19 -20 годов - заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы. И эти слова сегодня цитируют все федеральные СМИ. Потому что по сути они говорят о том, как все происходящее на финансовом рынке видят люди, которые зачастую сами устанавливают правила игры.
Как уже рассказывала ТЕРРА, 14 сентября , впервые за последние 4 года, Центробанк повысил ключевую ставку с 7,25 до 7,5 процента годовых. Регулятор обосновал это существенным ростом проинфляционных рисков. После этого курс доллара впервые с середины сентября превысил 67 рублей. Что будет к концу года, мнения экспертов по этому поводу сильно разнятся. Одни утверждают, что он упадет до 60-ти, другие убеждены, что после принятия ноябрьского пакета санкций, взлетит до 75-ти. Тем времнем, в этот вторник рубль укрепился к доллару и евро. По данным Московской биржи, американская валюта подешевела до 66 с половиной рублей, а европейская - до 76 с небольшим.
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