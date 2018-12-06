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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский 
6 декабря 2018, 01:29
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал оценку ситуации с парком 60-летия Советской власти в Самаре. Напомним, что возможная застройка места отдыха вызвала волну негодования у общественности, люди протестуют и обращаются в различные инстанции для прояснения вопроса.
 
- Без привязки к 
6 декабря 2018, 12:54
Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении

Бюджет нашего региона на 2019 год приняли во втором чтении в четверг, 6 декабря. На 33-м пленарном заседании в Самарской губернской думе присутствовали 45 депутатов, 40 из них проголосовали «за», против высказались представители фракциии КПРФ. Напомним, что проект главного финансового 
6 декабря 2018, 12:05
В России повысились пошлины на документы нового образца

В России повысились пошлины на документы нового образца

С 3 августа в России выросли пошлины за выдачу документов нового поколения, оснащенных электронными чипами. Так, оформление загранпаспорта для взрослого теперь будет обходиться не в 3,5, а в 5 тысяч рублей. Пошлина за детский загранпаспорт составляет 2,5 тысячи рублей вместо 

3 августа 2018, 09:05
От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС

От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС

В России могут отменить пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас эта норма действует лишь в отношении утраченного паспорта. В том случае, 

26 июня 2018, 07:01
Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением

Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением

Коррупционный скандал разразился в тольяттинской мэрии. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании чиновника, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, 8 декабря 2014 года мужчина поставил свою подпись под документом о приемке строительных работ на 

7 февраля 2018, 10:40
Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
По его словам, разработка таких документов ведется уже 

17 августа 2017, 05:23
Детям запретят давать нецензурные имена

Детям запретят давать нецензурные имена

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий давать детям имена, содержащие аббревиатуры, нецензурную лексику, терминологию, числительные, указания на ранги и должности. По мнению депутатов, чтобы защитить права ребенка и его собственные интересы, необходимо соблюдать определенные правила приличия. В России новорожденные нередко получают 

22 апреля 2016, 12:55
Артем и Виктория - самые популярные имена в Самарской области

Артем и Виктория - самые популярные имена в Самарской области

По итогам 2014 года самым популярным именем для мальчиков стало Артем, сообщает управления ЗАГС по Самарской области. Оно было выбрано родителями 1175 раз. Второе место – за Александром (942), третье – за Максимом (831). У девочек первенствовала Виктория (930 раз). 
27 февраля 2015, 12:05
В Самаре на Красную горку поженились 40 пар

В Самаре на Красную горку поженились 40 пар

Кто на Красную горку женится, тот вовек супруга не разлюбит - гласит пословица. Согласно народной традиции, самый популярный день для заключения браков и венчания в этом году пришелся на 12 мая. В эту дату православные христиане отмечают Красную горку. В 

13 мая 2013, 02:24
В Самарской области женятся чаще, чем разводятся

В Самарской области женятся чаще, чем разводятся

В Самарском театре оперы и балета прошла торжественная церемония празднования 95-летия со дня основания органов ЗАГС. 18 декабря 1917 года был принят декрет ЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 

18 декабря 2012, 12:33
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