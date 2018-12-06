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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
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6 декабря 2018, 12:54
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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В России повысились пошлины на документы нового образца
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3 августа 2018, 09:05
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От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС
В России могут отменить пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас эта норма действует лишь в отношении утраченного паспорта. В том случае, …
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26 июня 2018, 07:01
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Чиновника тольяттинской мэрии задержали за злоупотребление служебным положением
Коррупционный скандал разразился в тольяттинской мэрии. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании чиновника, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, 8 декабря 2014 года мужчина поставил свою подпись под документом о приемке строительных работ на …
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7 февраля 2018, 10:40
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Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой
В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
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17 августа 2017, 05:23
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Детям запретят давать нецензурные имена
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий давать детям имена, содержащие аббревиатуры, нецензурную лексику, терминологию, числительные, указания на ранги и должности. По мнению депутатов, чтобы защитить права ребенка и его собственные интересы, необходимо соблюдать определенные правила приличия. В России новорожденные нередко получают …
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22 апреля 2016, 12:55
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Артем и Виктория - самые популярные имена в Самарской области
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27 февраля 2015, 12:05
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В Самаре на Красную горку поженились 40 пар
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13 мая 2013, 02:24
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В Самарской области женятся чаще, чем разводятся
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18 декабря 2012, 12:33