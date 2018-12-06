От пошлин за восстановление документов освободят пострадавших в ЧС В России могут отменить пошлины за восстановление документов в случае их утраты или порчи из-за чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас эта норма действует лишь в отношении утраченного паспорта. В том случае, …