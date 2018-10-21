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Материалы по теме:

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном по ночам, в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт 
10 октября 2018, 02:44
Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в  Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной 

8 октября 2018, 10:39
«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

Местные власти посчитали крамолой слоган на афише «кошмар госчиновников в двух частях». В мэрии попросили убрать его, «чтобы не раскачивать лодку». Великое творение Николая Васильевича Гоголя поистине бессмертно.

Об абсурдной истории рассказали сегодня региональные СМИ. В Сызрани афиша спектакля 
22 сентября 2018, 05:42
В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков

В выходные в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме. Напомним, что в ночь на пятницу в регионе были заморозки на поверхности почвы 0, - 2. В субботу и воскресенье по 
21 сентября 2018, 12:02
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В Самарской области новая неделя стартует с дождей

В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.

В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой 
17 сентября 2018, 09:25
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