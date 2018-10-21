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Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани
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17 октября 2018, 03:55
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В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
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15 октября 2018, 10:43
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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани
На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной …
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8 октября 2018, 10:39
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«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»
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22 сентября 2018, 05:42
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В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков
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21 сентября 2018, 12:02
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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В Самарской области новая неделя стартует с дождей
В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.
В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой …
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17 сентября 2018, 09:25