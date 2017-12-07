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«Почта России»: 9 отделений Самары переедут для модернизации
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21 ноября 2017, 12:45
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«Почта России» предложила автоматически взимать пошлины с онлайн-покупок
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16 октября 2017, 07:06
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Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна
В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. …
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10 октября 2017, 04:27
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Самара попала на почтовую карточку в честь ЧМ-2018
«Почта России» выпустила карточку, посвященную Самаре. Уже сегодня ее можно приобрести в отделении оператора на улице Ленинградской. Изделие выпущено издательством «Марка» в рамках серии «Города-организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года в России». На самарской открытке изображены официальная эмблема турнира …
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29 сентября 2017, 02:09
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Самарское региональное управление "Почты России" возглавил Артур Игрушкин
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20 февраля 2013, 12:24