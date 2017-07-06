11
06
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            d888    888    d8P   8888888888   .d8888b.                      
           d8888    888   d8P    888         d88P  Y88b                     
             888    888  d8P     888         888                            
 888  888    888    888d88K      8888888     888d888b.   88888888   .d88b.  
 `Y8bd8P'    888    8888888b     888         888P "Y88b     d88P   d88P"88b 
   X88K      888    888  Y88b    888         888    888    d88P    888  888 
 .d8""8b.    888    888   Y88b   888         Y88b  d88P   d88P     Y88b 888 
 888  888  8888888  888    Y88b  8888888888   "Y8888P"   88888888   "Y88888 
                                                                        888 
                                                                   Y8b d88P 
                                                                    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический 

6 июля 2017, 05:14
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов

В четверг, 6 июля, в Самарской области начали устранять последствия вчерашнего урагана. В Самаре зафиксировано около 60 случаев падения деревьев. Есть сообщения о снесенных остановочных павильонах и рекламных щитах. По данным МЧС, в городе повреждено не менее семи автомобилей и 
6 июля 2017, 11:23
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
5 июля 2017, 05:48
Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.

Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во 

4 июля 2017, 05:12
Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018

Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018

Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных 

4 июля 2017, 02:44
В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Пост председателя сохранил Сергей Скворцов, заместителем остался Ле-Вот Дени, старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия.

Из состава вышли:

- Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

- Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;
3 июля 2017, 05:38
Из Самары депортировали потенциального террориста

Из Самары депортировали потенциального террориста

Гражданин Таджикистана выдворен за пределы России за интерес к деятельности запрещенной во многих странах мира международной террористической организации Исламское государство.
Господин Ахмедов попал в поле зрения самарского управления Федеральной службы безопасности в конце апреля. По данным оперативников, он не только 

27 июня 2017, 10:16
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов

Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов 

26 июня 2017, 03:28
В Тольятти нашли экстремистскую организацию

В Тольятти нашли экстремистскую организацию

В Комсомольском районе Автограда сотрудники прокуратуры обнаружили место сбора "Свидетелей Иеговы" - с торца дома № 8 по улице Макарова. Там проводились встречи и богослужения. На них собирались от 30 до 60 человек, в том числе дети. Отметим, что  религиозная 

16 июня 2017, 01:57
12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд

12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд

В Самарской области будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти и вражды на национальной почве.

По версии следователей, с 2014 по 2016 год в скинхед-группировку было вовлечено 12 человек в 

5 июня 2017, 02:33
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен

В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
Как установили представители надзорного ведомства, 33-летний сотрудник местного производственного предприятия на своей странице «ВКонтакте» разместил аудиозаписи, «содержащие пропаганду исключительности и превосходства 

17 мая 2017, 11:43
Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»

Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»

Приволжский окружной военный суд вынес приговор студенту из Тольятти. В Автоград он приехал в 2016 году из Таджикистана. После поступления в вуз молодой человек в сети Интернет вступил в сообщество, где общались люди, исповедующие радикальный ислам.
Администратор группы приобрел на 
16 мая 2017, 08:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна