Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического объединения на общем собрании организации распространил среди своих сторонников для тиражирования материалы, оправдывающие экстремизм. Листовки, брошюры и памятки, по мнению экспертов-лингвистов, возбуждали вражду по национальным и религиозным признакам. В офисе «Общины коренного русского народа» проведен обыск, в ходе которого изъято более 200 материалов радикального содержания, технические средства для изготовления печатной продукции и компьютерная техника.
|
В Курумоче исчезли миллионы рублей
Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический …
|
6 июля 2017, 05:14
|
В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
|
6 июля 2017, 11:23
|
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
|
5 июля 2017, 05:48
|
Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей
Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.
Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во …
|
4 июля 2017, 05:12
|
Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018
Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных …
|
4 июля 2017, 02:44
|
В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа
|
3 июля 2017, 05:38
|
Из Самары депортировали потенциального террориста
Гражданин Таджикистана выдворен за пределы России за интерес к деятельности запрещенной во многих странах мира международной террористической организации Исламское государство.
|
27 июня 2017, 10:16
|
Скрытая угроза: в Самаре выпускали опасные детали для поездов
Скандал с поставками деталей для стратегического предприятия разгорается в Самаре. Как стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА», местные умельцы кустарным способом производили составные части для подвижного железнодорожного состава. Ремкомплекты и поворотные устройства сбывали екатеринбургской компании «СТМ-Сервис». Это предприятие занимается обслуживанием локомотивов …
|
26 июня 2017, 03:28
|
В Тольятти нашли экстремистскую организацию
|
16 июня 2017, 01:57
|
12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд
В Самарской области будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти и вражды на национальной почве.
По версии следователей, с 2014 по 2016 год в скинхед-группировку было вовлечено 12 человек в …
|
5 июня 2017, 02:33
|
Взял не ту ноту: тольяттинец попал под статью из-за экстремистских песен
В Автограде на мужчину завели административное дело после размещения в соцсети «ВКонтакте» материалов экстремистской направленности. Об этом информирует облпрокуратура.
|
17 мая 2017, 11:43
|
Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем»
|
16 мая 2017, 08:27