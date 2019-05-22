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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек
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23 мая 2019, 03:44
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«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»
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23 мая 2019, 08:42
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Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России
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22 мая 2019, 07:57
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ
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21 мая 2019, 09:05
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Молодежки "Крыльев Советов" и "Спартака" сыграли вничью
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17 мая 2019, 04:37
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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