4
52
33
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

В среду, 22 мая, финальный матч Олимп Кубка России собрал 38 018 зрителей на самарском стадионе. Такие цифры назвали в официальном Твиттере Российского футбольного союза. К слову, стадион «Самара Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 
23 мая 2019, 03:44
«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

В среду, 22 мая, из одного из заведений общепита столицы 63-го региона в полицию доставили 54 человека. Их личности были установлены, правоохранители их опросили и отпустили. Проверка началась после того, как поступила жалоба сотрудников кафе на шумное поведение посетителей,
23 мая 2019, 08:42
Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России

Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России

Олег Кононенко, самарский космонавт, который сейчас находится на «Международной космической станции» дал отсчет перед стартовым свистком матча на Кубок России на стадионе «Самара Арена». Напомним, за победу сегодня сражаются «Локомотив» и «Урал». На игре присутствуют около 40 тысяч болельщиков.
22 мая 2019, 07:57
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ

Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ

Матч между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» стал самым посещаемым в 29 туре Российской премьер-лиги. На него пришли 37 276 зрителей. Напомним, что в субботу, 18 мая, на стадионе «Самара Арена» волжане принимали соперников из «Спартака». Матч закончился поражением 
21 мая 2019, 09:05
Молодежки

Молодежки "Крыльев Советов" и "Спартака" сыграли вничью

В пятницу, 17 мая, молодежка "Крыльев" сыграла последний домашний матч сезона. На стадионе "Металлург" волжане разошлись миром со "Спартаком" из Москвы - 2:2. Уже завтра в поединке основ в заявку попадет впервые в сезоне лучший бомбардир турнира дублёров Егор Голенков. 
17 мая 2019, 04:37
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх