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В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
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6 июня 2019, 09:24
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В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской
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3 июня 2019, 12:47
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Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой
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30 мая 2019, 03:01
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В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок
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28 мая 2019, 05:03
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре
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27 мая 2019, 01:39
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В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской
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18 апреля 2019, 12:53
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Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО
В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.
Возвращаясь …
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13 февраля 2019, 12:14
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