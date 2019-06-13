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Материалы по теме:

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

- Ограничение будет 
6 июня 2019, 09:24
В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не 
3 июня 2019, 12:47
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

С четверга, 20 июня, в столице 63-го региона введут постоянный запрет на парковку на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке магистрали от улицы Осипенко в направлении Невской протяженностью 50 метров. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, автомобили нарушителей 
30 мая 2019, 03:01
В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

27 мая в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 31-летняя женщина на «Киа Рио» ехала по улице Солнечной в сторону 6-й просеки. Автоледи не выдержала безопасную дистанцию до едущей впереди машины. В итоге иномарка «догнала» «Тойота Ленд Крузер 

28 мая 2019, 05:03
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Самаре

26 мая в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации регионального управления МВД, 31-летний мужчина на двухколесном транспорте ехал по тротуару вдоль Московского шоссе. Напротив дома №15в его сбил 38-летний водитель на Hyundai Solaris, выезжавший из ворот.

В результате аварии 

27 мая 2019, 01:39
В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

С 13 мая в областной столице запретят  остановку и стоянку транспортных средств на улице Ташкентской на участке от дома № 230 до № 118 по обеим сторонам проезжих частей. Ограничения связаны с проведением работ по содержанию и повышению пропускной способности 
18 апреля 2019, 12:53
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.

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13 февраля 2019, 12:14
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