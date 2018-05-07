Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области В Самарской области в среду, 2 мая, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха, зафиксированный 48 лет назад. 2 мая 1970 году в Тольятти была жара – 28,4 градуса по Цельсию. Новый рекорд жары для этого дня в Автограде в …