7
08
23
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов 
4 мая 2018, 12:00
Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в среду, 2 мая, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха, зафиксированный 48 лет назад. 2 мая 1970 году в Тольятти была жара – 28,4 градуса по Цельсию. Новый рекорд жары для этого дня в Автограде  в 
3 мая 2018, 11:25
Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
 
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с 
3 мая 2018, 11:04
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

В Самаре энергетики намерены через суд взыскивать долги за тепло с крупных предприятий. Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» будет взыскивать долги за теплоэнергию с заводов «Кузнецов» и «Авиакор». По данным энергетиков, общая задолженность клиентов самарского филиала компании за тепло достигла 8,5 

24 апреля 2018, 02:44
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
5 апреля 2018, 04:18
Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В последний день марта на территории 
30 марта 2018, 03:49
Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз аномалий на ближайшие полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Представители Гидрометцентра говорят о смещении времен года. Настоящая весна с устойчивой плюсовой температурой в 
23 марта 2018, 12:40
В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе

В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе

Ремонт теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершен. Сварочные работы окончили в 11:40, началось заполнение трубопровода водой, после чего потребители начнут получать тепло по штатной схеме. Об этом сообщила пресс-служба «Предприятия тепловых сетей».

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник, 
24 января 2018, 12:29
В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло

В пятницу, 29 декабря, один из крупнейших УК-должников в Самаре оплатил свой долг за тепло.

«По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила 
29 декабря 2017, 02:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх