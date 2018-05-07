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Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области
В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов …
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4 мая 2018, 12:00
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Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области
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3 мая 2018, 11:25
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Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с …
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3 мая 2018, 11:04
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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд
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24 апреля 2018, 02:44
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до …
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5 апреля 2018, 04:18
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Появились хорошие новости от синоптиков из Самары
В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«В последний день марта на территории …
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30 марта 2018, 03:49
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40
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В Самаре завершен ремонт теплосети на Заводском шоссе
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24 января 2018, 12:29
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В Самаре один из крупнейших УК-должников оплатил долг за тепло
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29 декабря 2017, 02:20