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Материалы по теме:

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 
11 июня 2018, 09:12
От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

В Самарской области МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных явлениях на территории региона. Синоптики прогнозируют в субботу, 9 июня, умеренный дождь, местами возможна гроза. Ожидается усиление ветра, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Спасатели опубликовали рекомендации (по 
8 июня 2018, 03:00
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре

В Самарской области МЧС предупредило жителей о возможном ухудшении погодных условий - до 19 часов 5 июня. «Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду», - указано в 
5 июня 2018, 10:44
Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. Похолодание продолжится. Как уже сообщалось, в ночь на субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почты до -3 градусов. Днем 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье опять 
25 мая 2018, 01:18
Как изменится погода в Самарской области

Как изменится погода в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но 
22 мая 2018, 04:07
Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура 

10 мая 2018, 04:23
Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России 
23 апреля 2018, 05:03
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