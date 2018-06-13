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Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области
В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте …
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13 июня 2018, 10:23
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Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области
Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 …
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11 июня 2018, 09:12
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От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области
В Самарской области МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных явлениях на территории региона. Синоптики прогнозируют в субботу, 9 июня, умеренный дождь, местами возможна гроза. Ожидается усиление ветра, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Спасатели опубликовали рекомендации (по …
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8 июня 2018, 03:00
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре
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25 мая 2018, 01:18
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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07
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Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области
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10 мая 2018, 04:23
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Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?
В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России …
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23 апреля 2018, 05:03