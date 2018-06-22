Дуров объявил об уходе из «В контакте» 1 апреля. Многие сочли это шуткой, но акционеры компании информацию подтвердили. Правда, источник, близкий к одному из них, говорил тогда, что заявление оформлено «не совсем корректно», отмечают "Ведомости".

Через два дня Дуров передумал уходить и …