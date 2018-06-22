Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце этой весны. По сравнению с началом года, они уже выросли на семь с лишним процентов. Для того чтобы остановить процесс в российском правительстве с 1 июня понизили акцизы на топливо. И кое-где цены, действительно, упали, но не везде. Накануне подтверждающие это данные опубликовал Самарастат. Сейчас АИ-92 стоит от 39 рублей за литр до 44-х. Ранее в независимом топливном союзе говорили о том, что стоимость литра может дойти и до 100 рублей.
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