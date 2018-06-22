3
55
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.                 d8888   888b     d888           88888888888 
 d88P  Y88b  d88P  Y88b               d8P888   8888b   d8888               888     
 Y88b.       Y88b. d88P              d8P 888   88888b.d88888               888     
  "Y888b.     "Y88888"    8888b.    d8P  888   888Y88888P888  888d888      888     
     "Y88b.  .d8P""Y8b.      "88b  d88   888   888 Y888P 888  888P"        888     
       "888  888    888  .d888888  8888888888  888  Y8P  888  888          888     
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  888  888        888   888   "   888  888          888     
  "Y8888P"    "Y8888P"   "Y888888        888   888       888  888          888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и 

19 июня 2018, 11:07
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Подешевел бензин на сетевых АЗС

Подешевел бензин на сетевых АЗС

С 3 по 10 июня на автозаправках крупных компаний снизились цены на все виды моторного топлива. Незначительное снижение стоимости бензина практически во всех регионах страны связано с договоренностями между крупными НПЗ и правительством, пишет «Российская газета». В среднем падение 
15 июня 2018, 03:28
Есть ли предел росту цен на топливо?

Есть ли предел росту цен на топливо?

Цена на бензин в России в течение года может вырасти до 100 рублей за литр. Это случится в случае ухода с рынка из-за нерентабельности независимых АЗС. Речь идет о 15 тысячах заправок, на которые приходится 60% рынка. Такой прогноз содержится 

14 июня 2018, 07:00
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – 

14 июня 2018, 12:21
Акцизы на топливо летом могут снизить

Акцизы на топливо летом могут снизить

В России уже с 1 июля могут снизить акцизы на топливо, сильный рост цен на АЗС подтолкнул новое правительство к такому решению, пишут "Ведомости". По данным издания, акциз на тонну бензина может быть снижен на 3 тысячи рублей. В 
23 мая 2018, 05:45
«Роснефть» в Арктике отбуксировала айсберг весом свыше 1 млн тонн, сравнив его с убийцей «Титаника»

«Роснефть» в Арктике отбуксировала айсберг весом свыше 1 млн тонн, сравнив его с убийцей «Титаника»

Транспортировку айсберга весом в 1 млн тонн осуществил ледокол "Капитан Драницын" из флотилии компании "Роснефть". Это было сделано с целью предотвращения столкновения ледяной горы с морской платформой для бурения скважин на шельфе.
По оценкам наблюдателей, данная операция была проведена впервые 

13 сентября 2017, 05:20
Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене 

12 июля 2017, 05:20
«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
 
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того 
12 февраля 2017, 05:10
«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной 

1 декабря 2016, 04:00
Европа – главный потребитель российской нефти

Европа – главный потребитель российской нефти

Такое заявление сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин сегодня на конференции в Сингапуре. По его словам, несмотря на то, что рынок АТР растет, на его долю пока приходится лишь 13-15 процентов экспортируемого из России черного золота.  Глава "Роснефти" также добавил, что 
7 сентября 2015, 10:17
Глава «Роснефти» предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году

Глава «Роснефти» предупредил Путина о дефиците бензина в 2017 году

С просьбой поддержать нефтепереработчиков новыми льготами президента России Владимира Путина попросил глава «Роснефти» Игорь Сечин. В противном случае, по его словам, стране грозит дефицит бензина. По прогнозам Сечина, в 2017 году.

Глава «Роснефти» отметил, что доходы ряда нефтеперерабатывающих предприятий 
5 августа 2015, 11:41
«Роснефть» обнародовала зарплату Игоря Сечина

«Роснефть» обнародовала зарплату Игоря Сечина

Компания «Роснефть» раскрыла размер оклада своего президента Игоря Сечина. В месяц он получает от 15 до 20 млн рублей. Не бедствуют и другие ведущие специалисты. Так, первый вице-президент получает  до 50% зарплаты президента, (примерно от 4,5 до 10 млн рублей). 
5 мая 2015, 05:09
Гендиректор «В контакте» Павел Дуров все-таки уволен

Гендиректор «В контакте» Павел Дуров все-таки уволен

Дуров объявил об уходе из «В контакте» 1 апреля. Многие сочли это шуткой, но акционеры компании информацию подтвердили. Правда, источник, близкий к одному из них, говорил тогда, что заявление оформлено «не совсем корректно», отмечают "Ведомости".

Через два дня Дуров передумал уходить и 

22 апреля 2014, 11:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх