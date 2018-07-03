9
34
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b            Y88b   d88P  88888888888  888    d8P          d8888         d8888 
 Y8P             Y88b d88P       888      888   d8P          d88888        d88888 
                  Y88o88P        888      888  d8P          d88P888       d88P888 
 888   .d8888b     Y888P         888      888d88K          d88P 888      d88P 888 
 888  d88P"         888          888      8888888b        d88P  888     d88P  888 
 888  888           888          888      888  Y88b      d88P   888    d88P   888 
 888  Y88b.         888          888      888   Y88b    d8888888888   d8888888888 
 888   "Y8888P      888          888      888    Y88b  d88P     888  d88P     888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля

В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru.

О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе 
29 мая 2018, 03:28
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

«Закон о тишине» хотят изменить в Самаре ради трансляции ЧМ-2018

Депутаты губернской думы планируют внести поправки в «закон о тишине». Ограничения не затронут трансляции матчей на площади Куйбышева. Здесь можно будет шуметь до двух часов ночи. Об этом сообщает 63.ru.

Всего 3 матча ЧМ-2018 из 64 закончатся раньше 
14 мая 2018, 06:33
В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить - в специально отведенных для этого помещениях. На заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению в понедельник, 18 декабря, обсудили вопрос о разрешении курения табака в специально отведенных местах на улице или в 
20 декабря 2017, 02:21
Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете

Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете

Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. 

20 декабря 2017, 11:53
Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное 

30 ноября 2017, 05:47
В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Самарской Губернской Думе идет дискуссия вокруг бюджета. Объем предполагаемых доходов - 140,5 млн рублей, расходов – 140 млн. Уже наметились разногласия вокруг количества поездок для льготников и выделения средств на ремонт больниц.
30 ноября 2017, 12:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх