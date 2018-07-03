В Самарской области можно будет шуметь после 23:00 во время мундиаля



О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе … В Самарской области внесли изменения в закон о тишине. Поправки приняли депутаты Губдумы на пленарном заседании, которое прошло 29 мая, сообщает 63.ru О корректировке действующих норм парламентариев попросили представители организаторов мундиаля. Дело в том, что сейчас в регионе