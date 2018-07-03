Очередное пленарное заседание Самарской губернской Думы, прошедшее во вторник, должно было закрыть парламентский сезон. Однако его чуть не сорвала группа депутатов, которые совершили демарш и покинули зал. Тем не менее, после экстренного перерыва работа думцев была возобновлена.
Во вторник, 3 июля, пленарное заседание Самарской Губернской Думы состоялось без представителей трех фракций, выразивших несогласие с повесткой. До 17 июля областной парламент обязан предоставить свои рекомендации в Госдуму, для принятия сбалансированного решения относительно оптимизации пенсионной системы. Вопрос требует глубокой и тщательной проработки.
«Это обсуждение ляжет потом в основу всех тех предложений нашего регионального парламента в адрес государственной думы. Мы считаем это правильная постановка на сегодняшний день эмоций не должно быть, должен быть вдумчивый, реальный, продуктивный подход к формированию огромного социально значимого документа», - отметила и. о. председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.
Ну а главным вопросом заседания стали поправки в бюджет 63-го региона. Свыше 58 миллионов рублей пришли из федерального центра - их направили на детские и кукольные театры и обеспечение лекарствами ряда категорий граждан.
«Выдержан курс на стабилизацию экономической системы, на стимулирование инвестиционной активности, на реализацию мер социальной поддержки граждан. Все это свидетельствует о том, что по исполнению бюджета проделана серьезная работа. Впервые с 2013 года мы получили бюджет исполненный с профицитом. Особенно стоит отметить позитивную динамику в структуре поступлений в бюджет по группам доходов, с 15 по 17 год доля налоговых доходов выросла с 58 до 82,2%», - заявил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев.
Внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрят ряд принципиальных вопросов, может состояться уже через неделю.
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