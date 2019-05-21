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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда
В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный …
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20 мая 2019, 01:31
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Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. …
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20 мая 2019, 11:52
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Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»
В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. …
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17 мая 2019, 03:12
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Предпраздничный транспортный коллапс: с самого утра Самару сковали пробки
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7 мая 2019, 11:54
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Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста
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3 мая 2019, 11:19
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Московское шоссе в Самаре «сковали» пробки из-за дорожных работ и ДТП
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29 апреля 2019, 10:14
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В Самаре начали укладку асфальта на подъезде к Фрунзенскому мосту
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22 апреля 2019, 12:04
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16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста
В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом …
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26 марта 2019, 09:10
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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