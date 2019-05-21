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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный 
20 мая 2019, 01:31
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»

Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»

В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 
17 мая 2019, 03:12
Предпраздничный транспортный коллапс: с самого утра Самару сковали пробки

Предпраздничный транспортный коллапс: с самого утра Самару сковали пробки

Утро вторника обернулось для многих самарцев решением непростой задачи: как добраться на работу. Дело в том, что на 7 мая выпали сразу два события. Первое из них – Радоница. Многие жители города отправились на кладбища, чтобы почтить память близких людей. 

7 мая 2019, 11:54
Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста

Самарцев поразил фонтан высотой с 4-этажный дом у Фрунзенского моста

В пятницу, 3 мая, изумленные жители столицы 63-го региона могли наблюдать непривычное зрелище — фонтан воды высотой с дом. По словам очевидцев, гейзер забил в районе строящегося Фрунзенского моста в Самарском районе.
ЧП случилось на стройплощадке объекта: во время работ расшатались 
3 мая 2019, 11:19
Московское шоссе в Самаре «сковали» пробки из-за дорожных работ и ДТП

Московское шоссе в Самаре «сковали» пробки из-за дорожных работ и ДТП

В понедельник утром, 29 апреля, многие самарцы стояли в пробках на Московском шоссе. Как сообщили сотрудники Автоматизированной системы управления дорожного движения, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова велись дорожные работы в правом ряду. В связи с этим было затруднено 
29 апреля 2019, 10:14
В Самаре начали укладку асфальта на подъезде к Фрунзенскому мосту

В Самаре начали укладку асфальта на подъезде к Фрунзенскому мосту

На основном подъезде к мостовому переходу «Фрунзенский» в столице 63-го региона со стороны ЖК «Волгарь» и «Южный город» началась укладка первого асфальта в этом году. Об этом сообщили представители подрядчика «СамараТрансСтрой». Отметим, мостовой переход включает в себя мосты через реку 
22 апреля 2019, 12:04
16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста

16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста

В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом 
26 марта 2019, 09:10
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
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