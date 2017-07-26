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Убийство или несчастный случай: как 3-летний самарец получил смертельную травму?
В Самарской области устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Трагедия произошла в Отрадном. Мальчика с травмой головы 19 июля привезли в местную больницу, на третий день он умер. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности …
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26 июля 2017, 12:47
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Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных
Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.
Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его …
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25 июля 2017, 02:51
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Самарская дорога смерти: на М-5 снова погиб человек
Полицейские сообщили о новом смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Трагедия случилась на 943 километре дороги. Отметим, аварии на этом участке дороги не редкость. В выходные в десяти километрах от этого места погибли женщина и ребенок. …
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25 июля 2017, 02:27
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Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело
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25 июля 2017, 07:38
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Появились подробности гибели малыша в самарской частной клинике
Появились подробности о гибели пятилетнего ребенка в Самаре. Как стало известно, вопиющий случай произошел в воскресенье, 23 июля, в самарской стоматологической клинике «Практика», это на проспекте имени Ленина. Там скончался пятилетний мальчик, которого привели на прием, чтобы вылечить кариес.
По предварительным …
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24 июля 2017, 04:01
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Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью
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24 июля 2017, 03:21
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Трагедия в самарской клинике: ребенок пяти лет умер на приеме у стоматолога
Самарские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пятилетнего мальчика. По предварительным данным, родители отвели ребенка к стоматологу в частную клинику. У маленького пациента предположительно был кариес. Во время приема у врача малыш умер. Тело мальчика направили на экспертизу. В клинике работают следователи. …
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24 июля 2017, 02:32
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Смерть ребенка в жутком ДТП под Самарой: столкнулись Infiniti и Opel Corsa
Самарские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась на трассе М-5 «Урал» в субботу, 22 июля. Около полудня на 953-м километре дороги произошло лобовое столкновение двух иномарок - Infiniti и Opel Corsa.
По предварительным сведениям, 46-летний водитель «Инфинити» …
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24 июля 2017, 08:09
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В России создали вечные антикариесные нанопломбы
Российские специалисты создали посредством нанотехнологий уникальный материал, способный предотвращать возникновение кариеса на протяжении всей жизни. Как утверждается, он обеспечивает зубам сверхвысокую степень защиты зубов от микроорганизмов. Открытие сделали ученые из отечественного НИТУ "МИСиС".
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5 апреля 2017, 04:06
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Москвичка умерла на приеме у стоматолога после укола
На приеме у стоматолога московская пенсионерка планировала расстаться с больным зубом, а рассталась с жизнью. Это случилось вскоре после инъекции обезболивающего средства «Ультракаин».
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25 июня 2015, 03:05
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Врач из Самары стала чемпионом России среди стоматологов
Елена Столяренко, представлявшая Самарскую область в финале чемпионата стоматологического мастерства, который состоялся в Пензе, признана лучшей в номинации «Художественная реставрация зубов». Она награждена дипломом чемпиона России от Стоматологической ассоциации страны.
Победительница – выпускница Самарского государственного медуниверситета, сейчас работает в …
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25 июня 2015, 10:33