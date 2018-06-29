Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене» В Сенегале организовали массовый просмотр матча своей футбольной сборной с командой Колумбии. Игра 1/8 финала ЧМ-2018 состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» в четверг, 28 июня. В Сети появились фотографии, как сенегальцы болели за свою сборную. Несколько человек, чтобы …