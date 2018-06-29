За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.
Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако серьезных травм пока не зафиксировано. Привозят болельщиков, в большинстве случаев, в две городские больницы — имени Середавина и имени Пирогова. Это связано с тем, что первая находится недалеко, и другая рядом с фан-зоной.
«Если у нас австралийцев было гораздо больше, чем всех остальных. Сейчас колумбийцев, мы знаем, гораздо больше, чем всех остальных. Естественно, и обращений. А так география стран самая разнообразная: это Австралия, это Колумбия, Дания, США, Германия. То есть все, кто гости у нас были», - сообщила Татьяна Сочинская, заместитель врио министра здравоохранения Самарской области.
При этом, по словам зама министра здравоохранения Татьяны Сочинской, на работу городской скорой помощи ЧМ-2018 не повлиял. Под это мероприятие было отдельно создано 26 бригад.
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