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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Групповой этап ЧМ-2018 завершен. Накануне вечером определились все 16 участников плей-офф. В Самаре сборная Колумбии обыграла Сенегал со счетом 1:0. В этот же день Польша выиграла у Японии. В итоге, в 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, Англия с Колумбией, 
29 июня 2018, 08:00
Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

Появилось фото, как болели в Сенегале во время матча на «Самара Арене»

В Сенегале организовали массовый просмотр матча своей футбольной сборной с командой Колумбии. Игра 1/8 финала ЧМ-2018 состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» в четверг, 28 июня. В Сети появились фотографии, как сенегальцы болели за свою сборную. Несколько человек, чтобы 

29 июня 2018, 10:23
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

Карнавал после игры ЧМ-2018 Колумбия – Сенегал устроили болельщики в Самаре

В Самаре вечером в четверг, 28 июня, после матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Колумбия – Сенегал, состоялся настоящий карнавал. Иностранные болельщики большой колонной и с песнями и танцами прошествовали по улице Куйбышева, сообщают очевидцы. В соцсетях появилось видео. Напомним, 

29 июня 2018, 09:53
Болельщики из Мексики уже ждут свою сборную в Самаре

Болельщики из Мексики уже ждут свою сборную в Самаре

В Самару же прибыли мексиканские болельщики. Увидеть матч сборной своей страны они смогут в понедельник, 2 июля. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена» сыграют команды Мексики и Бразилии. Как уже сообщала «ТЕРРА», благодаря тому, что 

28 июня 2018, 04:59
«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре

«Боинг» с болельщиками из Колумбии приземлился в Самаре

В Самаре в аэропорту Курумоч в четверг, 28 июля, впервые приземлился широкофюзеляжный «Боинг777-300ER». Для обслуживания этого типа самолетов самарский аэропорт в мае получил специальное разрешение. На нем прилетели около 400 болельщиков из Колумбии. Сегодня они будут болеть за свою сборную, 

28 июня 2018, 03:21
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

В Самаре в четверг, 28 июня, в 18 часов состоится матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. В регион уже прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Несколько минут назад в аэропорту Курумоч приземлился широкофюзеляжный «Боинг» 
28 июня 2018, 11:17
Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Врачей, работающих на ЧМ-2018, снабдят специальными аптечками

Для 6,5 тысяч медиков, которые будут работать на чемпионате мира по футболу-2018, подготовлены специальные аптечки с расширенной укладкой и пособиями. Аптечку пополнило мощное обезболивающее, диазепамы, реланиумы, препараты, снимающие чувство страха, эпилептические припадки и дефибриллятор, рассказала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
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Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением.  В июне 2016 года гастроскопия показала, 

24 апреля 2018, 06:41
Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который 
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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Необычный случай произошел на днях в китайской провинции Хубэй. 57-летняя женщина работала в своем саду. Она подрезала секатором листья на деревьях. До одной из веток она дотянуться не смогла, и привязала садовые ножницы к палке. В какой-то момент палка обломилась, 
6 апреля 2018, 03:25
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