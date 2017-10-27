Сегодня в Самаре работает межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимают участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов. Более подробно об этом мероприятии мы расскажем в вечернем выпуске новостей, в 18:45.
Напомним, что 25 октября в столицу нашего региона приезжала очередная комиссиия ФИФА, которая проверяла степень готовности дорожных объектов. Какие выводы сделали представители Международной федерации футбола -информация закрытая. Впрочем, за Самарой по-прежнему сохраняется право принимать на своей территории игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы следим за развитием событий.
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Принимать болельщиков ЧМ-2018 разрешили 337 самарским гостиницам
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25 октября 2017, 01:19
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Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»
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25 октября 2017, 09:30
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Третьим вице-губернатором Самарской области после Дмитрия Овчинникова и Александра Фетисова может стать Юрий Рожин. Его прочат на пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. С 2005 по 2015 год Рожин возглавлял региональное управление ФСБ, а последние два года …
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19 октября 2017, 01:14
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Сотрудники ФСБ выявили ячейку выходцев из Центральной Азии, которые разделяли идеологию «Исламского государства»
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6 октября 2017, 06:29
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В Самаре около «Современника» нашли штаб-квартиру экстремистов
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5 октября 2017, 05:22
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12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции
Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
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22 сентября 2017, 02:28