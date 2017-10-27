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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Принимать болельщиков ЧМ-2018 разрешили 337 самарским гостиницам

Принимать болельщиков ЧМ-2018 разрешили 337 самарским гостиницам

337 гостиниц, отелей и других "средств размещения" получили свидетельства о классификации, сообщили в правительстве Самарской области.  К размещению болельщиков ЧМ-2018 готовы 12 тысяч 600 номеров. Еще 195 номеров появятся в первой в Самаре гостинице категории «пять звезд», которую строят в 

25 октября 2017, 01:19
Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»

Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»

232 дня осталось до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут и в Самаре. Между тем готовность строящегося стадиона составляет 70%. Остаются вопросы по реконструкции фан-зон, в частности Струковского сада, а также по ремонту дорог, которые уже 

25 октября 2017, 09:30
В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ожидают важных персон. 25 октября Самару посетит делегация FIFA. Спортивные чиновники оценят готовность дорог к ЧМ-2018. Напомним, главную городскую магистраль Московское шоссе ремонтируют на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега» протяженностью 

24 октября 2017, 02:39
ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

В России ЧМ по футболу 2018 года защитят от спекулянтов. В преддверии домашнего турнира Министерство спорта РФ подготовил поправки в административный Кодекс, устанавливающие штрафы за незаконную продажу билетов. Согласно документу, организации будут наказывать на сумму от 500 000 до 1 000 

23 октября 2017, 07:03
Рожин вместо Юртайкина

Рожин вместо Юртайкина

Третьим вице-губернатором Самарской области после Дмитрия Овчинникова и Александра Фетисова может стать Юрий Рожин. Его прочат на пост руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. С 2005 по 2015 год Рожин возглавлял региональное управление ФСБ, а последние два года 

19 октября 2017, 01:14
Сотрудники ФСБ выявили ячейку выходцев из Центральной Азии, которые разделяли идеологию «Исламского государства»

Сотрудники ФСБ выявили ячейку выходцев из Центральной Азии, которые разделяли идеологию «Исламского государства»

Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. Установить их получилось в рамках расследования другого уголовного дела, возбужденного в отношении лидера религиозно-экстремистской ячейки, которая тоже поддерживала идеи "ИГИЛ". 10 иностранцев проживали в Самаре в съемной квартире на Ново-Садовой в районе «Современника». 

6 октября 2017, 06:29
В Самаре около «Современника» нашли штаб-квартиру экстремистов

В Самаре около «Современника» нашли штаб-квартиру экстремистов

Сотрудники регионального управления ФСБ выявили в Самаре экстремистскую ячейку, связанную с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Десять иностранцев, которые работали на самарских стройках, проживали в съемной квартире в доме на улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник». Их уже 

5 октября 2017, 05:22
12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
В Тольятти обнаружены пять точек, где изготавливали, а затем продавали нелегальный алкоголь. В ходе спецоперации сотрудники федеральной службы безопасности 

22 сентября 2017, 02:28
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