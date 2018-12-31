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В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской
Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
Судя по видео, …
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23 апреля 2017, 04:59
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В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера
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22 января 2016, 03:16
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В блогах: первая парикмахерская для детей-сирот в Самаре
Блогер Антон Рубин рассказал, что в Самаре открылась первая парикмахерская для детей-сирот. Необычный проект был реализован в приюте "Ровесник" при участии общественной организации "Домик детства" и неравнодушных бизнесменов. До сих пор в соцучреждениях статьи расходов на поход в парикмахерскую …
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14 августа 2015, 08:33
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Самарские полицейские разыскали мать девочки, оставленной в парикмахерской
Полицейским удалось установить личность тольяттинки, которая оставила ребенка в парикмахерском салоне, сообщает региональное ГУ МВД.
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26 июня 2014, 05:54