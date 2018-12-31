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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

В Сызрани недовольная стрижкой девочка устроила погром в парикмахерской

Видео с юной клиенткой парикмахерской, недовольной конечным результатом, появилось в паблике «Злой школьник» соцсети «ВКонтакте». Пост с заголовком «Когда просил подстричь кончики, а тебя побрили под ноль» всего за сутки набрал почти 200 тысяч просмотров.
 
Судя по видео, 
23 апреля 2017, 04:59
В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера

В Самаре судят мужчину, который облил бензином и поджег парикмахера

На днях в Промышленном районе Самары начался суд по делу 32-летнего мужчины, которого обвиняют в поджоге чужого имущества и покушении на убийство. По версии следствия, минувшим летом пьяный клиент облил бензином и поджег парикмахера за то, что тот якобы отказался 
22 января 2016, 03:16
В блогах: первая парикмахерская для детей-сирот в Самаре

В блогах: первая парикмахерская для детей-сирот в Самаре

Блогер Антон Рубин рассказал, что в Самаре открылась первая парикмахерская для детей-сирот. Необычный проект был реализован в приюте "Ровесник" при участии общественной организации "Домик детства" и неравнодушных бизнесменов. До сих пор в соцучреждениях статьи расходов на поход в парикмахерскую 
14 августа 2015, 08:33
Самарские полицейские разыскали мать девочки, оставленной в парикмахерской

Самарские полицейские разыскали мать девочки, оставленной в парикмахерской

Полицейским удалось установить личность тольяттинки, которая оставила ребенка в парикмахерском салоне, сообщает региональное ГУ МВД.
В органы обратилась мастер по наращиванию волос, клиентка которой, не заплатив за услуги, якобы ушла за деньгами и оставила свою 2-летнюю дочь. Девушка надеялась, что 

26 июня 2014, 05:54
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