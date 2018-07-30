Москва обогнала Нью-Йорк и Париж по числу прокатов на один велосипед С начала текущего сезона жители российской столицы осуществили свыше 1,7 млн поездок на велосипедах городского проката. Эта цифра уже превысила показатели за весь 2016 год. Об этом заявил глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его …