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Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске
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18 июля 2018, 11:05
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Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию …
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28 мая 2018, 05:13
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Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
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7 мая 2018, 01:04
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Самара попала в десятку российских городов будущего
Самара вошла в десятку российских городов будущего. Об этом говорят данные рейтинга, составленного экспертами Foreign Direct Investment Intelligence.
При распределении мест учитывалось около сотни различных параметров, таких как, экономический потенциал, уровень деловой активности, транспортная доступность, эффективность затрат и многое …
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2 марта 2018, 09:07
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Москва обогнала Нью-Йорк и Париж по числу прокатов на один велосипед
С начала текущего сезона жители российской столицы осуществили свыше 1,7 млн поездок на велосипедах городского проката. Эта цифра уже превысила показатели за весь 2016 год. Об этом заявил глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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22 августа 2017, 11:00
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В Самаре прошел «Велодевичник - 2016»: есть фото
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22 августа 2016, 01:51
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В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов
Блогер Наталья Ширяева побывала на инструктаже добровольных народных дружин в Октябрьском отделе полиции. "Там рассказали, что нужно особенно внимательно относиться к гражданам, которые подходят знакомиться к пенсионерам. По данным полиции, в районе действует группа мошенников, которые втираются в доверие …
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5 августа 2016, 06:32
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В московском прокате появятся первые электровелосипеды
Первые 200 электровелосипедов появятся в августе в московском велопрокате. Поначалу цена их проката не станет отличаться от аренды обыкновенных велосипедов.
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6 июля 2016, 10:04