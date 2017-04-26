Закончилось расследование уголовного дела в отношении жительницы деревни Колыбеловка Красноармейского района области, которая, по оперативным данным, сажала своего приемного сына на цепь. В июле прошлого года на место выезжала съемочная группа «ТЕРРЫ» и застала 9-летнего Кирилла в кандалах. Тогда его опекун Оксана Гавюк поясняла, что была вынуждена пойти на такую меру из-за неадекватного поведения ребенка, который страдает психическими расстройствами. Репортаж об этой истории вызвал большой общественный резонанс.
Следственный комитет возбудил в отношении женщины дело по статье "незаконное лишение свободы малолетнего". Затем переквалифицировал на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше, чем Гавюк грозило до этого. Расследование находилось на контроле у московских следователей.
После того, как была собрана достаточная доказательная база, материалы дела передали в суд Красноармейского района для разбирательства по существу. Тем временем 9-летний Кирилл находится в социальном учреждении и ищет новых родителей.
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