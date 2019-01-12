Чиновники рассказали, почему на самарских дорогах образуются «каша» и лужи зимой Жители областной столицы пожаловались чиновникам на качество уборки самарских улиц. По их словам, на автомагистралях скапливается много снега, его не убирают вовремя и посыпают реагентами. После этого даже при температуре -10 на трассах слякоть и грязь.

… - Беспросветная грязь везде.