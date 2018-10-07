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С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

Жители самарского поселка Крутые Ключи стали свидетелями странного помешательства своего соседа. Мужчина устроил разгром в своей квартире и даже пытался вырвать газовую трубу. Видео на месте происшествия сняли соседи из окна дома напротив.
«Как только услышали крики — вызвали полицию. 
26 ноября 2017, 04:16
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.

Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке 
5 ноября 2017, 08:49
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
22 июля 2017, 03:32
Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, 

8 июня 2017, 02:29
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