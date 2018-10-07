Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу …