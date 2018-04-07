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В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы
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4 апреля 2018, 09:48
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План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области
2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио …
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3 апреля 2018, 08:27
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область
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31 марта 2018, 09:11
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Как готовятся к паводку в Самарской области
В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для …
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29 марта 2018, 05:33
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Волгу усмирили
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24 августа 2017, 10:28
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Россия создаст сверхмощный ледокол для работы в любых условиях
В России намечено создание суперледокола мощностью 110 МВт. Он сможет преодолевать лед пятиметровой толщины. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития».
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13 октября 2016, 03:13
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В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол
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10 июня 2016, 02:24
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В России начали строить самый мощный ледокол в мире
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6 ноября 2013, 11:32