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Материалы по теме:

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

4 апреля 2018, 09:48
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

К одному из самых больших паводков в истории готовится Самарская область

Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный 

31 марта 2018, 09:11
Как готовятся к паводку в Самарской области

Как готовятся к паводку в Самарской области

В Самарской области готовятся к паводку. По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты на территориях, где выпало больше всего осадков – Волжский, Ставропольский, Сызранский, Красноармейский, Пестравский и Хворостянский районы. В ведомстве создана спецгруппа из 6000 специалистов для 

29 марта 2018, 05:33
Волгу усмирили

Волгу усмирили

Дождевой паводок в районе Жигулевского гидроузла перешел в завершающую стадию, сообщили на ГЭС. Приток воды снизился по сравнению с максимумом (22 255 м³/с) более чем втрое – до 7072 м3/с. В связи со снижением притока 23 августа на Жигулевской ГЭС 
24 августа 2017, 10:28
Россия создаст сверхмощный ледокол для работы в любых условиях

Россия создаст сверхмощный ледокол для работы в любых условиях

В России намечено создание суперледокола мощностью 110 МВт. Он сможет преодолевать лед пятиметровой толщины. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития».
Докладчик пояснил, что работа над проектом стартует совсем скоро, 

13 октября 2016, 03:13
В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол

В Петербурге на воду спустили первый за 45 лет военный ледокол

Речь идет о ледоколе «Илья Муромец», судне проекта 21180. Это первый за 45 лет корабль данного класса, изготовленный специально для нужд ВМФ РФ.
Отметим, что ледокол был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле прошлого года по контракту, заключенному с Минобороны 

10 июня 2016, 02:24
В России начали строить самый мощный ледокол в мире

В России начали строить самый мощный ледокол в мире

«Балтийский завод» начал строительство самого мощного и большого ледокола в мире. Об этом 5 ноября сообщило агентство ИТАР-ТАСС.

Ледокол проекта 22220 войдет в состав флота в декабре 2017 года. Его длина составит 170 метров, ширина — 34 метра, а осадка — 

6 ноября 2013, 11:32
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