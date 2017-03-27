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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
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21 марта 2017, 04:56
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской чумы …
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15 марта 2017, 03:18
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Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия
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7 февраля 2017, 06:02
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Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары
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10 января 2017, 07:11
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В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ
Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города …
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10 января 2017, 11:03
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В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн
Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
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15 декабря 2016, 01:47
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Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ
По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
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23 ноября 2016, 11:29
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Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых
В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.
«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении …
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14 ноября 2016, 04:11
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В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней
Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные …
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8 ноября 2016, 04:46
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За неделю в аэропорту "Курумоч" задержали 8 партий молока и мяса из-за рубежа
Иностранцы пытались доставить в 63 регион продукцию без ветеринарных документов.
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8 ноября 2016, 01:46