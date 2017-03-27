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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены 

21 марта 2017, 04:56
В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Впервые в истории в Самарской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

ЧП областного масштаба. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.

Как сообщили "Терре" в региональном управлении "Россельхознадзора", вспышка африканской чумы 

15 марта 2017, 03:18
Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был 

7 февраля 2017, 06:02
Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

В Самаре объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 28 процентов. Специалисты отмечают, преимущественно циркулируют вирусы парагриппа и гриппа А. Из-за этого в областной столице могут на семь дней продлить школьные каникулы, учреждения официально будут находиться на карантине. Сейчас готовится постановление главного санитарного врача города 

10 января 2017, 11:03
В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

В Самаре арестовали партию польских яблок весом 19 тонн

Автопоезд, перевозивший санкционную продукцию, задержан у овощной базы на улице Олимпийской. Контрабанду выявили сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Самарской таможни совместно с инспекторами ДПС.
Импортёр яблок - предприятие "ТихСервис", зарегистрированное в Бресте. На территорию России фрукты пришли по поддельным документам 

15 декабря 2016, 01:47
Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ

Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ

По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
Как поясняют эксперты, в настоящее время во многих странах сложилась 

23 ноября 2016, 11:29
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.

«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении 

14 ноября 2016, 04:11
В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

В соседних с Самарской областью регионах свирепствует африканская чума свиней

Тревожная статистика - практически во всех регионах, соседствующих с Самарской областью, свирепствует африканская чума свиней. Вспышки этой инфекции зафиксированы в Пензенской и Саратовской областях. Накануне очаг заболевания ликвидировали в поселке Нурлат - это на границе нашего региона с Татарстаном. Основные 

8 ноября 2016, 04:46
За неделю в аэропорту

За неделю в аэропорту "Курумоч" задержали 8 партий молока и мяса из-за рубежа

Иностранцы пытались доставить в 63 регион продукцию без ветеринарных документов.
Их отсутствие  установили сотрудники областного Управления Россельхознадзора, когда проводили досмотр багажа пассажиров в пункте пропуска аэропорта. 4 партии продукции без разрешительной документации привезено из Узбекистана, 3 - из Таджикистана, 1 

8 ноября 2016, 01:46
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