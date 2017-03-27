Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. За минувшую неделю число …