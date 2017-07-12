В Самаре уберут кондиционеры с лицевых фасадов зданий, которые являются памятниками архитектуры. На эти из муниципального бюджета потратят полтора миллиона рублей. Всего в списке восемь адресов: ул. Братьев Коростелевых, 144 А; ул. Куйбышева, 118, 123; ул. Красноармейская, 17; ул. Л.Толстого, 24/26; Некрасовская, 20, 56. Победителя конкурса назовут 24 июля. Работы нужно провести в течение 27 дней после заключения контракта. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, внешние блоки климатической техники должны переместить на дворовые фасады.