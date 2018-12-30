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«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками
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29 декабря 2018, 01:12
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10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников
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26 декабря 2018, 01:07
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Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского …
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25 декабря 2018, 01:26
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Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой
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21 декабря 2018, 01:16