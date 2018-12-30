В Самаре действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с предстоящими праздниками и он будет распространяться на период с 20 декабря до 15 января.

На время действия ограничений жителям Самары запрещено использовать в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, а также …