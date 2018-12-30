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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

С главной площади Новокуйбышевска исчезли Дед Мороз и Снегурочка, которые стали предметом самых жестких шуток со стороны пользователей соцсетей. Теперь на их месте красуются огромные деревянные яшики. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки в 
29 декабря 2018, 01:12
10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников

10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников

Впереди Новый год и несколько дней отдыха. Как поддержать праздничное настроение в течение всего этого времени? Например, в этом может помочь просмотр новогодних фильмов. Из всего их многообразия мы выбрали несколько таких картин, которым точно стоит уделить свое время.

Один дома 

26 декабря 2018, 01:07
Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Роскачество назвало лучшие марки российского шампанского. Сотрудники организации закупили 50 бутылок игристого вина стоимостью от 200 до 1000 рублей и проверили его качество. В дегустационную комиссию входили 23 российских и международных эксперта-дегустатора. Им предстояло оценить шампанское, сделанное из российского 
25 декабря 2018, 01:26
Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

Самарцам запретили украшать елки марлей и ватой

В Самаре действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с предстоящими праздниками и он будет распространяться на период с 20 декабря до 15 января.

На время действия ограничений жителям Самары запрещено использовать в закрытых помещениях пиротехнику, дуговые прожекторы, а также 

21 декабря 2018, 01:16
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