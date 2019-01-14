Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов» … Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра