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Материалы по теме:

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства. 
 
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов 
14 января 2019, 12:01
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний 
14 января 2019, 10:53
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была 
14 января 2019, 10:35
В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента. 

- Экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был 
14 января 2019, 09:11
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

В воскресенье, 13 января, самарские «Крылья Советов» подписали документы об аренде защитника «Краснодара» Романа Шишкина. До конца сезона 2018/2019 футболист будет выступать за самарцев. Отметим, что он уже играл в цветах зелено-бело-синих в сезоне-2009 и провел на поле 25 матчей. 
14 января 2019, 08:32
Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Стало известно, что вторую часть нынешнего сезона полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе проведет на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». 26-летний грузинский футболист не скрывает, что хотел попробовать играть в Европе и его приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. Но возникли 
10 января 2019, 10:02
Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»

Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра 
10 января 2019, 04:42
Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов». Полузащитник Александр Самедов, пребывающий в статусе свободного агента, поиграет за самарский клуб до конца сезона. Спортсмен должен присоединиться к «КС» уже 11 января, когда команда соберётся на плановое медобследование перед зимним тренировочным сбором. 

7 января 2019, 06:10
В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.

Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. 

26 ноября 2018, 05:00
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.

Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» 

6 мая 2018, 06:52
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