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Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов …
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14 января 2019, 12:01
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«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани
Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний …
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14 января 2019, 10:53
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
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14 января 2019, 10:35
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В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной
Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента.
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14 января 2019, 09:11
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Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»
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14 января 2019, 08:32
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Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
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10 января 2019, 10:02
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Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
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10 января 2019, 04:42
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Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Экс-игрок сборной России подпишет контракт с «Крыльями Советов». Полузащитник Александр Самедов, пребывающий в статусе свободного агента, поиграет за самарский клуб до конца сезона. Спортсмен должен присоединиться к «КС» уже 11 января, когда команда соберётся на плановое медобследование перед зимним тренировочным сбором. …
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7 января 2019, 06:10
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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко
Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.
Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. …
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26 ноября 2018, 05:00
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Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ
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23 мая 2018, 09:31
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C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ
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6 мая 2018, 06:52