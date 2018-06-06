В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять лет - с 2008 года, провел более 200 матчей. Зураб Циклаури отметил, что не исключает дальнейшего сотрудничества с Иваном Тарановым, но уже в другой роли.
«Действительно, Иван Таранов покинет нашу команду. Мы пообщались с ним и сообщили о принятом решении, пожелали удачи. Иван долгие годы выступал за «Крылья», многое дал клубу. Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Ивана, желает ему удачи и успешного продолжения футбольной карьеры. В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве», - сообщил Зураб Циклаури.
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