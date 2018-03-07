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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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До конца понедельника продлится снегопад в Самаре
Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем …
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5 марта 2018, 09:17
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
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5 марта 2018, 08:28
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20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник
Как информирует приволжский гидрометцентр, в ближайшие пару дней регион окажется под влиянием фронтальных разделов активного Средиземноморского циклона, который сейчас перемещается через Молдавию и Украину в центральные районы Европейской части РФ. Ожидаются снегопады, метели при усилении ветра и повышение температуры …
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4 марта 2018, 04:43
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В Самарской области после снегопадов похолодает
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23 января 2018, 12:03
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области
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22 января 2018, 09:52
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В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер
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22 декабря 2017, 03:38
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Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело
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9 декабря 2017, 04:11