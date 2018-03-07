Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали. На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов …