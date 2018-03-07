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Материалы по теме:

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

5 марта 2018, 08:28
20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник

20-градусные морозы пообещали самарские синоптики на женский праздник

Как информирует приволжский гидрометцентр, в ближайшие пару дней регион окажется под влиянием фронтальных разделов активного Средиземноморского циклона, который сейчас перемещается через Молдавию и Украину в центральные районы Европейской части РФ. Ожидаются снегопады, метели при усилении ветра и повышение температуры 
4 марта 2018, 04:43
В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает, прогнозируют синоптики. В ночь на пятницу, 26 января, столбик термометра приблизится к отметке «минус 20 градусов». Днем ожидается до 15 градусов мороза. В целом в последней декаде января средняя температура ожидается на два градуса 

23 января 2018, 12:03
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС вечером в воскресенье, 21 января, разослало жителям Самарской области предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.  Синоптики прогнозируют снегопады, местами метель.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 21 января до 19 часов 22 января в Самарской области облачно, 

22 января 2018, 09:52
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили синоптики. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Ирина Волк: На самарского организатора перевозки детей завели дело

Организатор перевозки детей на автобусе, который застрял в пробке под Сызранью из-за сильного снегопада, не уведомил ГИБДД о рейсе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент произошел 5 декабря. В поездку отправились 39 детей 
9 декабря 2017, 04:11
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