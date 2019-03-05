3
23
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

10 лучших цитат Стива Джобса

10 лучших цитат Стива Джобса

9 января 2007 года Стив Джобс представил миру самый первый iPhone. Несмотря на то, что аппарат на момент своего выхода в свет далеко не по всем характеристикам превосходил телефоны других производителей, ему было суждено произвести революцию в мире мобильных технологий. 

9 января 2019, 11:11
15 лучших цитат Сергея Есенина

15 лучших цитат Сергея Есенина

28 декабря 1925 года не стало великого поэта Сергея Есенина. Его творчество всегда отличалось простотой, легкостью и глубиной мысли. Именно поэтому число его поклонников не уменьшается спустя годы. Главным образом Есенин писал о любви. О любви к женщине и к 

28 декабря 2018, 12:00
15 цитат Иосифа Сталина, ставших крылатыми фразами

15 цитат Иосифа Сталина, ставших крылатыми фразами

21 декабря отмечается День рождения одного из самых неоднозначных правителей в истории нашей страны.
21 декабря 2018, 11:18
10 крылатых цитат Леонида Брежнева

10 крылатых цитат Леонида Брежнева

112-летию со дня рождения советского генсека посвящается.
19 декабря 2018, 11:34
В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

В блогах: самарский школьник выиграл приз на международном кинофестивале

Самарец Олег Ракшин рассказал, что школьник одной из городских школ Никита Киселев для школьного конкурса снял документальный фильм "Рында парохода "Кашгар". Самарские педагоги фильм забраковали, мол, неинтересно, смотреть никто не будет. И надо же такому случиться – на международном 
22 сентября 2018, 11:12
В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

В Сызрани коллекционер пытается продать 800-летнюю монету за 1,2 млн рублей

Один из жителей Сызрани пытается найти покупателей на редкий экспонат - подлинный дирхем булгар XIII века. Коллекционер написал в своем объявлении, что монета в родной золотой патине. Стоимость нумизматической редкости оценивается в 1,2 млн рублей.

Этот же человек продает 
13 сентября 2018, 09:55
В блогах: памятник

В блогах: памятник "черным гусарам" в Самаре

Валерий Мокштадт в «Фейсбуке» решил рассказать про новый памятник "черным гусарам", установленный в Самаре около Дома офицеров.

"Прообразом для него стал самарец, герой гусарского полка Константин Батюшков. Автор - известный самарский скульптор Иван Мельников. Мне, в принципе, памятник 
13 сентября 2018, 08:13
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, 

26 апреля 2017, 05:25
В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

Демонтаж незаконно установленного бюста Сталина был произведен по распоряжению властей Сургута утром 6 октября. Администрация города намерена взыскать потраченные на эту процедуру денежные средства с лиц, установивших памятник.  Правда,  пока эти лица неизвестны.
Бюст Иосифу Сталину был установлен в Сургуте 

6 октября 2016, 05:23
Time: назван богатейший человек в истории всех времен и народов

Time: назван богатейший человек в истории всех времен и народов

Авторы данной работы клянутся, что богатства того или иного исторического лица определялись с учетом периода времени и экономической модели. В создании рейтинга также участвовали узкие специалисты.

Самым богатейшим человеком за всю историю человечества стал Манса Муса. Годы его жизни 
4 августа 2015, 12:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх