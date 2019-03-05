5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин. В историю нашей страны он вошел как один из самых неоднозначных правителей. Запомнился он и множеством цитат, которые стали поговорками. Однако далеко не все популярные фразы, которые связывают с вождем, действительно им произносились. Мы подготовили небольшую подборку изречений, которые ошибочно приписываются Сталину.
«Нет человека – нет проблемы»
Эта фраза, которая приписывается Иосифу Сталину, является самым настоящим художественным вымыслом. В уста генсека ее вложил писатель Анатолий Рыбаков в своем произведении «Дети Арбата». Сам автор, кстати, позже признавал, что цитата является плодом его воображения, и он даже сокрушался, что люди об этом забыли.
«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика»
Еще одна фраза, автором которой генсек не является совершенно точно. Она, опять же, фигурирует в художественном произведении, которое было написано Эрихом Марией Ремарком. Книга называется «Черный обелиск». В оригинале изречение, которое принадлежит одному из героев, выглядит так: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика». Сам «Черный обелиск» вышел в свет уже после смерти вождя.
«Я солдата на фельдмаршала не меняю»
Широким массам эта цитата Сталина известна по киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». В фильме генсек произносит ее в качестве ответа на просьбу Гитлера об обмене пленного сына Сталина Якова Джугашвили на захваченного под Сталинградом Фридриха Паулюса. Однако документальных свидетельств этого случая нет. Более того, в последнее время оспаривается сам факт пребывания Якова Джугашвили в плену.
«Был бы человек, статья найдётся»
Еще одна фраза, авторство которой приписывают Сталину. Но факт этот по меньшей мере спорный. О том, что это изречение действительно произносилось, свидетельствует дочь летчика Валерия Чкалова. Однако, по ее словам, слова были адресованы ее отцу прокурором Андреем Вышинским.
«У нас незаменимых людей нет»
Фраза эта была произнесена почти за сотню лет до рождения Сталина. Дело происходило в 1793 году во Франции. Виконт де Гизелен был приговорен к казни за политическую неблагонадежность. Он очень просил сохранить ему жизнь, аргументируя тем, что его образование и опыт могли бы еще сослужить стране хорошую службу. Однако комиссар французского революционного Конвента Жозеф Ле Бон ответил на это тем, что "в Республике незаменимых людей нет». Кстати, спустя какое-то время сам Ле Бон также стал жертвой гильотинирования.
«Писатель — инженер человеческих душ»
Автором этого изречения является писатель Юрий Олеша, создавший «Трех толстяков». Хотя Сталин действительно любил эту цитату и в ее популяризации заслуга вождя сомнений не вызывает.
«Почем Родину продаете?»
Завершим нашу подборку историческим анекдотом. Он относится ко времени, когда к выпуску готовили легендарный автомобиль «Победа». Создатели хотели назвать новинку «Родина», но быстро передумали после каверзного вопроса вождя: «Ну и почем будем «Родину» продавать?»
Данный случай можно рассматривать именно как исторический анекдот, потому что никаких документальных свидетельств произошедшего нет.
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