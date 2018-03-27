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В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей
В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки …
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22 марта 2018, 03:19
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В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию
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21 марта 2018, 02:23
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10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области
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16 марта 2018, 01:01
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Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области
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16 марта 2018, 12:11
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«Авиакор» и «Туполев» помирились
Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал …
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15 марта 2018, 09:02
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Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта
Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.
Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для …
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14 марта 2018, 05:04
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Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»
14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
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14 марта 2018, 04:30
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Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани
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12 марта 2018, 03:03
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Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона
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2 марта 2018, 09:37
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Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой
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16 февраля 2018, 10:15
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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
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26 января 2018, 10:48
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Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
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24 января 2018, 09:30
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В Самаре работники СПЗ получили зарплату после вмешательства прокуратуры
Работникам Самарского подшипникового завода выдали заработную плату после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что 800 сотрудников СПЗ за октябрь не получили суммарно более 25 миллионов рублей. В отношении юрлица и его гендиректора возбуждены административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства», …
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19 декабря 2017, 05:01
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"Летчики" "разбились" в первом матче в "Кристалле"
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10 сентября 2017, 08:00
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Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли команде МХЛ из Тольятти
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31 августа 2017, 08:08
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Самарских хоккеистов выселили на Мехзавод
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7 июля 2017, 01:32