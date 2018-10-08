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В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту
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8 октября 2018, 09:48
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«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
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8 октября 2018, 09:18
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле
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6 октября 2018, 05:21
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Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2
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7 сентября 2018, 10:52
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ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0
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9 августа 2018, 10:38
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Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС
Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.
Напомним, …
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20 июля 2018, 12:08
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Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов
Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.
Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. …
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30 мая 2018, 09:55