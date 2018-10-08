В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек.

… - Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать