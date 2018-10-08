10
08
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту

В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту

В областной столице могут провести конкурс по выбору названия для нового моста через реку Самара, который сейчас все зовут Фрунзенским. Предложение поступило от губернатора Дмитрия Азарова.
 
- Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. 
8 октября 2018, 09:48
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сражались за победу с московским «Динамо». Хозяева поля смогли выиграть со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал 
6 октября 2018, 05:21
Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

Хоккейная «Лада» обыграла ЦСК ВВС со счетом 4:2

6 сентября в Самаре состоялся матч первого тура нового сезона Высшей хоккейной лиги. Игроки ЦСК ВВС принимали тольяттинскую «Ладу».

С самого начала игры инициативу на себя взяли автозаводцы. В первом периоде Дмитрий Возовик и Вячеслав Андрющенко обеспечили своей команде значительный перевес 

7 сентября 2018, 10:52
ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

ХК «Лада» «раскатал» по льду ЦСК ВВС со счетом 5:0

8 августа тольяттинская хоккейная «Лада» принимала на своей площадке в рамках товарищеской встречи самарский клуб ЦСК ВВС. По итогам автоградцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. По одной шайбе было заброшено в первом и втором периодах. Отличились, соответственно, Мастрюков и 

9 августа 2018, 10:38
Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Девять хоккеистов «Нефтехимика» будут играть за ЦСК ВВС

Состав самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС пополнился девятью игроками. Все они – воспитанники «Нефтехимика». Цвета летчиков будут защищать: вратарь Федор Коротаев; защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов; нападающие Разат Тимиров, Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов, Булат Набиуллин.

Напомним, 

20 июля 2018, 12:08
Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Главным тренером хоккейного ЦСК ВВС стал Александр Соколов

Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.

Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. 

30 мая 2018, 09:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх