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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку

Перед судом в Самаре предстанет местный житель, который выдавал себя за  полицейского и похищал деньги у тестя. В мошенничестве подозревается 29-летний молодой человек.

По версии следствия, с 2013 года парень жил с девушкой, с которой у них родился совместный 
4 сентября 2018, 09:45
Родной город в топе фейк-новостей

Родной город в топе фейк-новостей

Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных 
4 сентября 2018, 06:14
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 
4 сентября 2018, 05:25
В Тольятти у жителя Уфы нашли более 260 граммов «синтетики»

В Тольятти у жителя Уфы нашли более 260 граммов «синтетики»

Полицейские из Тольятти узнали, что к обороту наркотиков может быть причастен 28-летний житель Уфы, который снимал квартиру в Автограде. Во время обыска в жилье мужчины нашли 75 свертков с  белым порошкообразным веществом. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в 
4 сентября 2018, 05:17
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В суд направлено уголовное дело о краже денег у пенсионера. В преступлении подозревают жительницу Октябрьска. По версии следствия, 19-летняя девушка приехала в Сызрань погостить к знакомым. Эти люди снимали квартиру в том же доме, где жил потерпевший.

Девушка постучалась 
3 сентября 2018, 10:09
В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани на обоях в квартире, где произошло нападение на девушку, обнаружили трогательную клятву. «Клянусь не бить и не употреблять наркотики», - написал мужчина, который едва не зарезал свою любимую. Напомним, что 7 августа в одном из домов по улице 
13 августа 2018, 05:05
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.

По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире 
20 июля 2018, 05:47
Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом

Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом

Полицейские из Жигулевска расследовали нападение, во время которого был ранен человек. Медсестра пункта «скорой помощи» из села Зольное рассказала полицейским, что к ней обратился пьяный 68-летний житель Жигулевска.  На шее у пенсионера было ножевое ранение. Пациент рассказал, что на него 
20 июля 2018, 12:36
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