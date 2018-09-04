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Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
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4 сентября 2018, 09:45
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Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
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4 сентября 2018, 06:14
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой
В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 …
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4 сентября 2018, 05:25
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В Тольятти у жителя Уфы нашли более 260 граммов «синтетики»
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4 сентября 2018, 05:17
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его
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3 сентября 2018, 10:09
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В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал
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13 августа 2018, 05:05
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4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
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23 июля 2018, 03:30
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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.
По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире …
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20 июля 2018, 05:47
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36