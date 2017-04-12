В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского рынка рассматривают три варианта переноса - на площадки около Дворца спорта авиационного завода и напротив магазина «Электроника» на улице Георгия Димитрова, а также на улицу Уральскую. Торговые ряды разместят в крытых павильонах с отоплением и кондиционированием. Ярмарку на пощади Куйбышева ежедневно посещали до 7 тысяч покупателей.
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Когда на Московском шоссе исчезнут пробки
Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова …
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11 апреля 2017, 03:01
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В центре Самары перекроют дороги
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7 апреля 2017, 05:15
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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
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4 апреля 2017, 11:53
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева
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15 марта 2017, 05:58
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У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу
Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
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14 марта 2017, 05:19
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Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018
Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.
Как уже сообщала «ТЕРРА», стоимость контракта 70 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы выполнит компания …
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7 марта 2017, 04:13
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Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос
В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.
Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных …
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7 марта 2017, 01:40
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Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка
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7 ноября 2016, 12:10
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Работу ярмарки на площади Куйбышева в Самаре могут продлить до конца ноября
Сезонную сельскохозяйственную ярмарку на площади Куйбышева могут продлить до конца ноября. С этой просьбой к главе Самары Олегу Фурсову обратились торговцы. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни, сообщили в городской администрации.
Напомним, ярмарка начала работать …
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17 октября 2016, 02:53
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В Самаре с 9 по 11 сентября ярмарки на площади Куйбышева не будет
Скорректирован режим работы сельскохозяйственной ярмарки на площади Куйбышева, сообщает администрация городского округа Самара. Торговать возле оперного театра не будут с 9 по 11 сентября. Это связано с подготовкой и проведением праздничной программы, приуроченной ко Дню города, указано в сообщении мэрии.
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8 сентября 2016, 09:04
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В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»
В ближайшие выходные в Самаре организуют тематическую ярмарку «Праздник картофеля». Она продлится два дня – 10 и 11 сентября.
Фермеры смогут выставить на продажу свою картошку на торговой площадке у перекрестка улиц Коммунистической и Владимирской.
Картофельная ярмарка будет работать по десять часов …
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6 сентября 2016, 11:19