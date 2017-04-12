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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.

Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и 

4 апреля 2017, 11:53
10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.

Праздничные 
18 марта 2017, 06:13
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
Речь идет о компании «Самаратрансстрой». Надзорное ведомство выявило несоблюдение требований закона по обеспечению безопасности движения при ремонте дорог на участке 

14 марта 2017, 05:19
Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.

Как уже сообщала «ТЕРРА», стоимость контракта 70 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы выполнит компания 
7 марта 2017, 04:13
Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка

Возле ТЦ «Гудок» в Самаре пройдет ярмарка

В среду, 9 ноября, на площадке перед торгово-развлекательным комплексом «Гудок» по улице Крайноармейской пройдет ярмарка, на которой можно будет купить продукты питания, одежду, товары для здоровья и handmade-продукцию.

Информация об этом опубликована в сообществе ТЦ в социальной сети. Продлится 
7 ноября 2016, 12:10
Работу ярмарки на площади Куйбышева в Самаре могут продлить до конца ноября

Работу ярмарки на площади Куйбышева в Самаре могут продлить до конца ноября

Сезонную сельскохозяйственную ярмарку на площади Куйбышева могут продлить до конца ноября. С этой просьбой к главе Самары Олегу Фурсову обратились торговцы. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни, сообщили в городской администрации.

Напомним, ярмарка начала работать 
17 октября 2016, 02:53
В Самаре с 9 по 11 сентября ярмарки на площади Куйбышева не будет

В Самаре с 9 по 11 сентября ярмарки на площади Куйбышева не будет

Скорректирован режим работы сельскохозяйственной ярмарки на площади Куйбышева, сообщает администрация городского округа Самара. Торговать возле оперного театра не будут с 9 по 11 сентября. Это связано с подготовкой и проведением праздничной программы, приуроченной ко Дню города, указано в сообщении мэрии.
8 сентября 2016, 09:04
В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»

В Самаре пройдет двухдневная ярмарка «Праздник картофеля»

В ближайшие выходные в Самаре организуют тематическую ярмарку «Праздник картофеля». Она продлится два дня – 10 и 11 сентября.

Фермеры смогут выставить на продажу свою картошку на торговой площадке у перекрестка улиц Коммунистической и Владимирской.

Картофельная ярмарка будет работать по десять часов 

6 сентября 2016, 11:19
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