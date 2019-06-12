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Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?
Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у …
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26 июня 2018, 04:27
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Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани
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22 марта 2018, 02:21
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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53
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