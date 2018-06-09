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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской

В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан 

30 января 2018, 11:18
В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров

В Самаре уничтожили 38 компьютеров и шесть игровых терминалов, изъятых полицией из заведений, где нелегально проводили азартные игры. Решение об уничтожении игрового оборудования принято Кировским районным судом. Организатор отправится в колонию на полтора года. Еще четверо самарцев, причастных к проведению 

11 января 2018, 03:18
В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре выявлены две точки по проведению азартных игр. Обе располагались в Кировском районе на проспекте Карла Маркса. Терминалы, предназначенные для проведения азартных онлайн-игр, были обнаружены в баре и магазине продуктов. Обе точки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района и активисты 

8 ноября 2017, 11:28
У организаторов игорного клуба на 5-й просеке изъяли 32 автомата

У организаторов игорного клуба на 5-й просеке изъяли 32 автомата

Прокуратура Октябрьского района Самары признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту организации и проведения азартных игр на Пятой просеке. Нелегальный игорный клуб выявили месяц назад. Заведение располагалось в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома. Силовики изъяли там 

10 октября 2017, 02:50
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