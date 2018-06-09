Сотрудники полиции Кировского района Самары возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении незаконных азартных игр.
Как установили полицейские, горожанин организовал в одном из кафе по улице Алма-Атинской, игорный клуб с использованием игрового оборудования. По предварительной версии стражей порядка, в азартные игры там играли с января по март этого года. Вскоре в «злачное местечко» нагрянули полицейские и «малину» пришлось прикрыть.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении прокуратуры Самарской области. За ходом расследования следит прокуратура Кировского района областной столицы.
|
В Самаре полицейские закрыли подпольный игорный клуб на Пензенской
В Самаре сотрудники полиции ликвидировали нелегальное заведение, где играли в азартные игры. Оно располагалось на улице Пензенской. Когда туда наведались полицейские, в помещении находилось 18 человек – сотрудники заведения и игроки. Полицейские изъяли чемодан с игральными фишками и картами. Задержан …
|
30 января 2018, 11:18
|
В Самаре уничтожили десятки изъятых полицией компьютеров
В Самаре уничтожили 38 компьютеров и шесть игровых терминалов, изъятых полицией из заведений, где нелегально проводили азартные игры. Решение об уничтожении игрового оборудования принято Кировским районным судом. Организатор отправится в колонию на полтора года. Еще четверо самарцев, причастных к проведению …
|
11 января 2018, 03:18
|
В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры
В Самаре выявлены две точки по проведению азартных игр. Обе располагались в Кировском районе на проспекте Карла Маркса. Терминалы, предназначенные для проведения азартных онлайн-игр, были обнаружены в баре и магазине продуктов. Обе точки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района и активисты …
|
8 ноября 2017, 11:28
|
У организаторов игорного клуба на 5-й просеке изъяли 32 автомата
Прокуратура Октябрьского района Самары признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту организации и проведения азартных игр на Пятой просеке. Нелегальный игорный клуб выявили месяц назад. Заведение располагалось в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома. Силовики изъяли там …
|
10 октября 2017, 02:50