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В Самаре арестовали подозреваемых в похищении самарского бизнесмена
Сегодня такое решение принял Самарский районный суд Самары. Безработного самарца Александра Курочкина подозревают в похищении его знакомого предпринимателя и вымогательстве выкупа в размере 14 миллионов рублей. По версии следствия, фигурант дела совершил преступление 10 марта с еще двумя своими приятелями. …
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24 марта 2017, 07:42
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Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО "Самаранефтепродукт" более 12 миллионов рублей
Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу ведомства для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Конфликт между нефтяниками и чиновниками возник после того, как первые посчитали, что они переплатили за аренду земельного участка в Куйбышевском районе Самары с 2012 по 2014 …
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24 марта 2017, 04:55
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"Заря" досталась мэрии
В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы последнего для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
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23 марта 2017, 04:12
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В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду
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22 марта 2017, 04:26