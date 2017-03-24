Министерству имущественных отношений Самарской области придется заплатить АО "Самаранефтепродукт" более 12 миллионов рублей Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу ведомства для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Конфликт между нефтяниками и чиновниками возник после того, как первые посчитали, что они переплатили за аренду земельного участка в Куйбышевском районе Самары с 2012 по 2014 …